Intenable : une nouvelle carte révèle l’ampleur massive des zones de pêche sur les océans

Atlantico : Les données rassemblées par Global Fishing Watch ont permis de faire la cartographie mondiale des zones de pêche. Le résultat est impressionnant : au moins 55% de l'océan seraient sujet à une pêche industrielle, soit quatre fois surface des terres arables cultivées. Quelles sont les zones où la pression halieutique est la plus forte ? Quelle analyse faites-vous du tableau dressé par l'étude de publiée dans Science par ces chercheurs ?

Frédéric Le Manach : En réalité, ce chiffre est moins impressionnant que d'autres estimations antérieures qui allaient jusqu'à 95% de la surface de l'océan couverte par les activités de pêche.[1] Ce qui est impressionnant cette fois-ci est que ce chiffre est basé sur des observations réelles et non sur des estimations : dans leur étude, les chercheurs ont traité plus de 22 milliards de signaux émis par le système d'identification automatique (AIS) de plus de 70 000 navires, soit 50 à 75% des navires de plus de 24m et plus de 75% des navires de plus de 36m.

Sur les cartes publiées par les chercheurs, on peut facilement voir que l'Europe et la Mer de Chine sont les deux zones où l'activité de pêche est la plus intense au monde. Ensuite viennent, entre autres, la côte péruvienne — où la plus grande pêcherie au monde se déroule (celle de l'anchois, majoritairement réduit en farines et en huiles pour les élevages porcins, ovins et piscicoles)[2] — et la côte ouest africaine. Ces deux zones sont très riches en poissons, car on y retrouve des courants continus d'eaux froides en provenance des profondeurs, extrêmement riches en nutriments, qui permettent ainsi de soutenir des écosystèmes marins très productifs.

Les zones de pêche varient bien sûr en fonction des engins de pêche utilisés et les chercheurs montrent par exemple que les chaluts de fond sont concentrés le long des côtes, là où la profondeur n'est pas trop importante (même si les chaluts peuvent aujourd'hui atteindre plus de 2 000m de profondeur). Au contraire, les palangres (des lignes pouvant atteindre plus de deux cents kilomètres avec plusieurs centaines de milliers d'hameçons) ­­— souvent utilisées pour cibler les espèces dites "hauturières" comme les thons, les espadons et de nombreuses espèces de requins ­— sont plutôt utilisées au large.

Sur ces cartes, on voit aussi que certaines zones ne semblent pas du tout pêchées et apparaissent en blanc, comme l'Océan Austral ou certaines "zones économiques exclusives", ces bandes côtières d'environ 370km sous juridiction des états côtiers. L'une des raisons pourrait être que ces zones sont fermées à la pêche industrielle (comme par exemple la zone de Chagos au Sud des Maldives dans l'Océan Indien), mais les auteurs expliquent que ces zones blanches peuvent aussi bien sûr être causées par une couverture satellite faible ou l'absence de transmission des données AIS.

Par exemple, les données AIS des navires de l'entreprise française SAPMER ­— spécialisée notamment dans l'exploitation du thon tropical dans l'Océan Indien — ne sont que très parcellaires,[3] comme celles de nombreux thoniers utilisant la "senne", une technique visant à entourer les bancs de thons avec de grands filets verticaux fermés par le bas grâce à un système de coulisse. Ainsi, la partie occidentale de l'Océan Indien apparaît comme peu pêchée par ces senneurs, alors qu'il s'agit en réalité de la deuxième zone de pêche au thon, derrière l'Océan Pacifique occidental.

L'estimation des auteurs selon laquelle 55% de l'océan auraient été pêchés en 2016 est donc clairement une sous-estimation.

La carte de Global Fishing Watch