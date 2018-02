Faut-il arrêter de manger des produits de la mer ? Des scientifiques importants commencent à se poser sérieusement la question

Atlantico : Aujourd'hui les protéines issues de la pêche représentent 17% des protéines animales consommées par les humains, et plus de 6% des protéines consommées. Cependant les phénomènes de surpêche poussent de nombreux spécialistes, telle l’océanographe Syliva Earle ou la biologiste Laura McDonnell, sans être pour autant végan, à remettre en cause notre consommation de poisson. Doit-on arrêter de manger du poisson pour sauver nos réserves halieutiques ?

Frédéric Le Manach : Effectivement, les tendances mondiales ne sont pas très bonnes.[1] Certes, il existe des endroits où les populations de poissons se reconstituent car nous gérons mieux leur exploitation (c'est par exemple le cas du thon rouge en Méditerranée, menacé dans les années 2000, mais en pleine forme en ce moment),[2] mais près du tiers des "stocks"[3] est surexploité au niveau mondial.

[4] Il est donc certain que nous devons repenser notre modèle de consommation, que ce soit pour les poissons ou les autres protéines animales.

Chaque année, près de 20% des captures totales de poissons sont réduits en farines et en huiles dans le but d'alimenter les élevages de porcs, poulets et poissons. Pourtant, 90% de ces poissons pourraient être consommés directement par les humains avec beaucoup moins de pertes le long de la chaîne.[5] Ce gâchis n'a donc pas de sens, ni d'un point de vue environnementale car ces poissons ont un rôle important dans le réseau alimentaire océanique, ni d'un point de vue éthique puisque ces poissons sont souvent capturés au large de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, c'est-à-dire là où les populations locales sont dans une insécurité alimentaire constante.

Par ailleurs, le modèle actuel dominant dans les pays développés en termes de volumes, la pêche industrielle intensive, génère énormément de captures dîtes "accessoires" de poissons non valorisés et donc rejetés morts à la mer. En aval, la plupart du poisson commercialisé l'est en grande surface et finit souvent à la poubelle car il n'a pas trouvé acheteur.

Les tendances mondiales ne sont donc pas une fatalité : les poissons sont une ressource sauvage qui doit être considérée comme précieuse et qui doit donc être valorisée à son maximum. Si nous arrêtions de les gâcher, nous pourrions certainement continuer d'en consommer. En revanche, il est vrai qu'en l'état actuel des choses, mieux vaut limiter sa consommation de poisson notamment en évitant les espèces d'élevage comme le saumon ou la crevette et en préférant les poissons entiers pêchés avec des méthodes douces pour l'environnement comme le casier ou la ligne.

Qu'est-ce qui explique la situation critique dans laquelle se retrouve la faune marine aujourd’hui ?

Nous ne prenons pas du tout soin de l'océan, qui nous offre pourtant d'inestimables services : oxygène, régulation thermique, nourriture saine et abondante etc.

Les facteurs expliquant la situation critique dans laquelle se retrouve donc l'océan sont donc malheureusement multiples.[6] Il est vrai que de nombreuses méthodes de pêche ne sont pas du tout durables (c'est vrai de la pêche industrielle intensive mais aussi de certaines pratiques de petits pêcheurs, par exemple à l'explosif ou au poisson), mais elle n'est pas la seule coupable : les pollutions physique (plastique etc.), chimique (marées noires etc.), sonore (sonars de navires etc.) représentent également un problème conséquent, tout comme la "bétonisation" des côtes, l'introduction d'espèces invasives (via le transport maritime) ou la destruction des habitats sensibles comme les mangroves ou les herbiers qui constituent souvent des zones de nourrissage ou de nurserie.