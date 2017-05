Et l'herbe devint plus verte : les surprenants effets du dérèglement climatique en Arctique

Atlantico : Alors que l'Arctique est particulièrement touchée par le réchauffement climatique, ce qui a pour effet de favoriser une expansion de la végétation. Pourtant, selon une étude menée une équipe de chercheurs Américains et Norvégiens, il apparaitrait que la faune, et notamment les caribous, seraient négativement touchés par cette expansion de la végétation, celle ci ayant été transformée. Comment expliquer une tel phénomène, quelles en sont les conséquences ?

Nicolas Imbert : Malheureusement, plus que jamais, le Groenland mérite son nom de continent vert, et ce n’est pas du tout une bonne nouvelle. Rappelons de quoi nous parlons : L’Arctique, au pôle Nord, se compose, d’une part, de l’Océan Arctique, dont une grande partie, la banquise, est gelée en permanence, et d’autre part des terres qui bordent cet océan : le nord de la Russie et de la Sibérie, le nord de l’Alaska, du Canada, le Groenland, la péninsule scandinave…

La frontière terrestre de l’Arctique est difficile à déterminer.

En 2005, la surface de l’Arctique oscillait entre 15 millions de km2, en hiver, et 8 millions de km2, en été. Cette surface rétrécit d’année en année, à une vitesse alarmante : sur les premiers mois de l’année 2016, la banquise a d’ailleurs enregistré des fontes parmi les plus fortes de tous les temps géologiques récents. Dans ce contexte, vous imaginez bien que la biodiversité marine et terrestre a été gravement affectée, et s’est transformée. Effectivement, les effets sont très visibles sur les caribous, la forêts, des terres autrefois infertiles qui deviennent cultivables, mais on ne doit pas oublier pour autant les modifications essentielles sur l’activité planctoniques, les régimes alimentaires et les migrations des ours, loups, tigres de Sibérie et autres gravement affectées…c’est un immense territoire maritime et terrestre qui œuvre pour sa survie, avec des effets du dérèglement climatique irréversible et en plus des avidités humaines qui sont à l’œuvre, que ce soit pour développer de nouvelles terres cultivables et déforester, notamment en Russie ou au Canada, ou bien ouvrir sans aucune précaution le passage maritime du Nord-Ouest.

Quels sont les autres effets du réchauffement sur cette région du globe ? En quoi les effets du réchauffement, notamment cette expansion de la végétation, conduisent ils à une accélération même du réchauffement climatique ?

Tout d’abord, il faut savoir que le verdissement de l’Arctique génère aujourd’hui de grandes avidités, et contribue lourdement à rendre le contexte géopolitique dans la région plus instable que jamais.

C’est en particulier l’une des raisons du comportement actuellement climato-sceptique et climato-dangereux de la Russie sur la scène internationale : le pays parie sur le fait que le dérèglement climatique rendra fertiles demain de grandes surfaces agricoles qui pourront être destinées à la production céréalière où à l’élevage, permettra une exploitation encore plus forte de la forêt et des ressources minières, et permettra l’émergence d’un nouveau trafic maritime autour de la route du Nord. Ce qui est oublier un peu vite d’une part que la fonte du permafrost génère non seulement des émissions considérables de méthane (à peu près 20 fois plus émetteur de CO2 que le dioxyde de carbone), provoque des effondrements et glissements de terrain, mais aussi que la biodiversité et les parcours migratoires du Grand Nord sont irrémédiablement perturbés, et enfin que les conditions de mer très difficiles dans les mers arctiques nécessiteraient des navires et des bases arrières écologiquement novateurs, d’une sécurité et d’une sureté irréprochables, ce qui est très loin d’être le cas. Autrefois climato-sceptique et climato-dangereux pour les mêmes raisons, le Canada fait désormais machine arrière et, heureusement inspiré, promeut une approche de l’Arctique beaucoup plus respectueuse des milieux, là où les Etats-Unis, indépendamment des prises de position du récent exécutif quant aux conférences climat, ont mis en place autour de l’Alaska l’une des législations sur la pêche et le transport maritime les plus drastiques au monde, tout en développant une exploitation des ressources minières et de la forêt incompatibles avec le respect de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique.