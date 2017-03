Dérèglement climatique : les méthodes de pluie artificielle sont-elles une solution (ou un problème supplémentaire...) ?

Atlantico : La géo-ingénierie est un outil scientifique qui permet de modifier le climat. Dans quelle mesure cette technique va aider certaines zones en difficultés ? Quelles sont les limites et dangers de cet outil ?

Thomas Gasser : Nous avons tendance en ce qui concerne la géo-ingénierie à ne parler que de gestion du rayonnement solaire qui est la technique la plus simple qui consiste à envoyer des particules ou des précurseurs de particules dans l’atmosphère. Cependant d’autres techniques rentrent dans cette catégorie notamment la capture du carbone, il s’agit de capturer le Co2 présent dans l’atmosphère pour le stocker. Ces deux grandes familles n’ont pas du tout les mêmes implications scientifiques ou gouvernementales.

Il existe beaucoup de techniques différentes, concernant l’injection de sulfate dans la stratosphère pour masquer le rayonnement solaire nous pourrions réduire la température moyenne de la planète. Là où l’incertitude est plus importante, c’est sur la répartition de cette baisse sur le territoire. Nous pourrions donc peu affecter certaines régions et beaucoup affecter d’autres. Nous travaillons sur les différents scénarios pour savoir comment optimiser ces techniques. Si nous arrivons à contrôler le réchauffement, l’impact sur les précipitations serait différent, ces sulfates dans la stratosphère n’ont pas le même retentissement que le gaz à effet de serre. Ce que nous pourrions faire c’est annuler le changement de température global sans arriver à annuler les modifications de précipitation. Avec assez de sulfates pour refroidir d’autant que les gaz à effet de serre réchauffent alors il y aura une baisse des précipitations à l’échelle de la planète, ce qui poserait un réel problème dans certains régions déjà sous stress hydrique. La compensation à l’échelle globale ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de modifications du climat. Concrètement, c’est une superposition des perturbations du climat sans réduire la perturbation initiale causée par le gaz à effet de serre.

La Russie l’an dernier a fait en sorte que la pluie arrive plus tôt sur son territoire pour garantir une journée sèche lors d’une célébration. La facilité de production de certains outils de géo-ingénierie peut-elle être un danger ? Le coût très faible de ces outils peut-il être problématique ?

L’intérêt de cette solution est qu’elle est facile d’accès et peu chère. Il n’y a pas besoin de créer de nouvelles technologies. Nous pourrions simplement mettre des adjuvants dans le carburant des avions. Une fois que quelque chose est dans la stratosphère cela se réparti à l’échelle de la planète assez rapidement. Un pays aurait donc peu d'intérêt à le faire seul, il y aurait peu de certitudes concernant le résultat dans une zone géographique très précise.

Le faible coût alimente le risque dans la mesure où en ce qui concerne les exemples météorologiques nous n’avons pas de certitude sur l'efficacité des techniques. C’est loin d’être contrôlé. Quand la pluie doit tomber elle tombe, ce que nous “arrivons” à faire est probablement plus issus de la chance. Dans l’exemple de la Russie, il s’agit d’un jour donné ce qui demande plus de précisions et donc de moyens. La problématique du changement climatique se pose sur le long terme, il paraît donc bien sûr impossible d’envoyer un avion militaire par heure pendant 30 ans. Le but n’étant pas d’affecter les nuages de basse altitude mais d’injecter dans la stratosphère parce que les particules y ont une durée de vie élevée. Nous ne sommes vraiment pas dans la même problématique en ce qui concerne la tentative de contrôle de la météo et la géo-ingénierie climatique qui elle demande une approche de plus long terme, elle a toujours un effet extra-territoriale avec une échelle beaucoup plus large. Ceci-dit le coût est plus faible pour le changement climatique que pour les aspects météorologiques. C’est un risque que cette technique soit facile cependant un état n’a pas vraiment d’intérêt à la mettre en pratique à cause de l’incertitude de l’efficacité sur son territoire.