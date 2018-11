Dérèglement climatique : fort déclin des oiseaux qui se reproduisent en Arctique

Atlantico : La zone arctique n'est plus endroit où les oiseaux qui d'ordinaire s'y reproduisaient peuvent construire leurs nids sans danger. Selon une nouvelle étude de l'université de Bath, au Royaume-Uni, cela pourrait conduire à l'extinction de certaines espèces. Quelle importance revêt la zone arctique pour ces oiseaux ?

David Bismuth : L'Arctique est une zone importante de nidification pour beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les zones humides (tourbières, marais..) de la toundra et de la taïga comme les limicoles (bécasseaux, pluviers, chevaliers..), les oies (Oies des moissons, à bec court, Bernaches cravant et nonnette...) ou les plongeons (arctique, catmarin..). Les labbes (pomatin, parasite, Grand Labbe) et la Sterne arctique se reproduisent dans la toundra côtière. La forêt boréale est le domaine de plusieurs passereaux migrateurs, comme le Pinson du Nord.

Enfin, les falaises et les îles de l'Arctique accueillent de grandes colonies d'oiseaux marins (Guillemots de Troïl, de Brünnich et à miroir, Pingouin torda, Mergule nain...). Tous ces oiseaux sont migrateurs car ils ne peuvent plus trouver leur nourriture en hiver.

Pour quelles raisons cette zone est-elle menacée ? Le changement climatique est-il seul en cause ?

Le réchauffement climatique peut modifier la structure de leur habitat : par exemple, on constate une progression de la taïga au profit de la toundra. La pollution et les destructions liées à l'extraction pétrolière peuvent aussi constituer des problèmes. La surpêche affecte les colonies d'oiseaux marins. La hausse moyenne des températures, en modifiant la consistance la couche de neige, pourrait modifier la biologie des lemmings, de petits rongeurs dont se nourrissent certains prédateurs comme les labbes, le Harfang des neiges, la Chouette lapone ou la Buse pattue (lire http://www.ornithomedia.com/magazine/analyses/durcissement-couverture-neigeuse-expansion-chouette-lapone-02619.html). La diminution de la surface de la banquise en hiver peut également avoir des effets du certaines espèces d'oiseaux marins (lire http://www.ornithomedia.com/breves/mergule-nain-trouverait-moins-nourriture-cause-rechauffement-climatique-01551.html). Par contre, l'aire de nidification de certaines espèces progresse vers le Nord grâce au climat plus clément (lire http://www.ornithomedia.com/breves/sterne-caspienne-geante-chercher-aout-septembre-01894.html).

Quelles conséquences peut-on craindre pour les espèces concernées ?

L'Arctique accueillant par exemple la quasi-totalité des effectifs nicheurs de beaucoup de limicoles, de canards et d'oies, toute baisse du nombre de nicheurs aura des effets sur le statut de conservation de ces oiseaux.