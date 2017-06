Coup de chaud dans le débat sur les vrais coûts de l'énergie renouvelable

​Atlantico : Un débat a lieu au sein de la communauté scientifique pour savoir dans quelle mesure les énergies renouvelables pourraient fournir 100% des demande d'énergie aux Etats-Unis dans le futur. Le professeur Mark Jacobson a publié deux études en 2015 qui montrent que le renouvelable sera en capacité de fournir 100% des demandes. A l'inverse, le professeur Clack a émis des réserves sur les résultats de ces travaux indiquant qu'ils reposent sur des méthodes inappropriées. Quel est l'état de développement des énergies renouvelables ?

Pourquoi pourrait-elles s'imposer plus facilement à l'avenir et à quelle échéance ? Enfin, quelles sont les limites de ces énergies renouvelables ? Qu'est-ce qui coince dans leur déploiement ?​

Grégory Lamotte : Le sujet de la transition énergétique est un sujet « électrique » en ce moment car c’est un marché gigantesque (1 400 Milliards de dollars de chiffre d’affaire annuel) et de plus il est en pleine mutation. Il est donc normal qu’un grand nombre d’experts, plus ou moins indépendants, se penchent sur ces sujets. Pour que le citoyen non expert puisse comprendre ce qui se passe, il est important de ne pas se perdre dans les détails, de prendre un peu de recul par rapport à ces études détaillées et de tenter d’avoir une vision panoramique.

Un mix énergétique 100% renouvelable est parfaitement possible à horizon 2050, sur ce point la grande majorité des experts comme le professeur Jacobson et le professeur Clack sont d’accord. En France, l’ADEME a publié un rapport complet, réalisé par EDF, le CNRS et plusieurs laboratoires d’université en 2015 qui en fait la démonstration.

Là où un point de désaccord apparaît c’est sur le prix à payer pour y arriver. Pour le professeur Jacobson, passer à 100% d’énergie renouvelable va faire baisser à terme la facture des consommateurs, mais le professeur Clack n’est pas d’accord et remet en question les méthodes d’analyse de son confrère. Qui se trompe ?

Prévoir tous les changements du système énergétique mondial actuel est une tache gigantesque. Les calculs du professeur Jacobson sont donc difficiles à faire sans se tromper. Comme toujours pour de grandes mutations, cela va se faire par itérations. Difficile de prévoir toute la transition en une seule étape. Il est donc assez facile pour le professeur Clack de trouver quelques incohérences en fouillant dans les détails du travail colossal du professeur Jacobson. Mais sur les grandes lignes qui a raison ? Pour le savoir regardons les 4 grandes tendances.

Les énergies renouvelables permettent déjà en 2017 de produire l’énergie la moins chère du monde.

Avec un prix divisé par 10 en 10 ans, le solaire est devenu progressivement le champion des prix bas (voir l’étude publiée par la banque Lazard, LCOE 10.0).

Ainsi si on enlève les taxes et les subventions aux énergies, la vérité des prix saute aux yeux et le résultat est surprenant. Au Chili un appel d’offre en 2016 a permis de mettre en compétition tous les moyens de produire de l’électricité. Le Solaire est sorti vainqueur à 29 $/MWh, deux fois moins cher que le charbon et le gaz et quatre fois moins cher que les EPR (nouvelles centrales nucléaires) que EDF va construire en Angleterre (env 115 $/MWh). Si on corrige le prix du solaire avec le facteur ensoleillement qui est plus faible en France qu’au Chili, nous arrivons à un prix de production du kWh en France de 35 $/MWh, ce qui reste l’énergie la moins chère du monde.