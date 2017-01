Ouverture de la 1re centrale au charbon "sans émissions carbone" aux Etats-Unis : trompe-l'oeil ou véritable espoir contre la pollution ?

Atlantico : Quelle est la technologie qui a été employé aux Etats-Unis pour récupérer les gaz carboniques émis par la combustion du charbon ? Quel est l'usage qui est fait de ces gaz ?

Myriam Maestroni : A quelques jours, désormais, de la prise officielle de fonction de Donald Trump à la présidence des Etats Unis, sur fond de climato-scepticisme résurgeant, le groupe américain de production et distribution d’énergie, NRG Energy, en joint venture 50/50 avec le japonais JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp. (société pétrolière plus connue sous sa marque de commercialisation Eneos), inaugurent la « première centrale à charbon propre », pour retenir l’un des titres retenu par la presse américaine qui s’est fait l’écho ces derniers jours du sujet.

Située à Thompsons, près de Houston au Texas, fief historique de l’industrie pétrolière, le projet appelé « Petra Nova », porté par une société holding ad hoc (Petra Nova Parish Holdings LLC), en test depuis le mois de septembre dernier, est maintenant opérationnel. A l’étude depuis 2009, le projet avait été sélectionné, en mars 2010, par le Département Américain de l’Energie (DOE), qui avait alors annoncé son intention d’investir des montants significatifs pour équiper la centrale à charbon de Parish d’une installation de capture du CO2 post combustion permettant d’en réduire l’empreinte environnementale. Il faut dire que, selon l’Agence de Protection de l’Environnement Américaine, la centrale à charbon de Parish, construite à la fin des années 70, avait été classé comme la 6ème centrale la plus polluante des Etats Unis, avec des émissions de CO2 évalués à plus de 20 millions de tonnes par an. Depuis le lancement de la phase de test en Septembre dernier, le projet Petra Nova aurait d’ores et déjà permis de capturer 100.000 tonnes de dioxyde de carbone de la centrale pour les acheminer par carboduc vers le gisement pétrolier de West Ranch, situé à quelques kilomètres de cette dernière où il est utilisé pour faciliter l’extraction de quantités de pétrole additionnels. En plein fonctionnement, l’entreprise Petra Nova Parish Holdings LLC a vocation a récupérer environ 5.000 tonnes de CO2 par jour, soit plus d’1 million de tonnes par an, ce qui ferait de cette installation la plus grande du monde en matière de capture de carbone post-combustion. Il s’agit là de la bonne nouvelle…

Néanmoins il est important de comprendre qu’en fait ce CO2 permet d’augmenter la pression à l’intérieur du gisement, ce qui a pour effet d’augmenter le rendement des puits de pétrole un peu « fatigués » et donc, bien sûr, leur durée de vie tout en permettant également de stocker le gaz carbonique dans la structure géologique. Il s’agit de l’une des trois techniques principales de ce que les experts appellent le RAP, à savoir : Récupération Assistée du Pétrole, qui consiste à injecter du gaz (méthane ou gaz nature, azote ou dioxyde de carbone ie CO2), de la chaleur ou des produits chimiques. L’injection de gaz et notamment le CO2, l’un des gaz les moins couteux -pour le moment-, est l’une des méthodes les plus couramment utilisées car elle permet de réduire la viscosité du pétrole, fonction de la température du réservoir, de la pression et de sa composition. Moins visqueux, le pétrole devient de facto plus facile à extraire. Pour compléter le propos, il convient de dire que les deux sociétés co-partenaires du projet, sont également actionnaires des puits de pétrole voisins dont ils espèrent améliorer la production pour la faire passer de 500 à 15.000 barils par jour.