L’aquaculture, un « remède » pire encore que le mal de la surpêche

Atlantico : Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un poisson sur trois pêché dans le monde entier ne parvient jamais dans l'assiette, qu'il soit rejeté par-dessus bord ou pourri avant d'être mangé. Dans un même temps, un de ses rapports montre que la production totale de poisson a atteint un niveau record grâce à l'aquaculture. L'aquaculture constitue-t-elle un "solution miracle" selon vous afin d'obtenir un monde "exempt de faim et de malnutrition" ?

Nicolas Fournier : Non, l’aquaculture n’est pas une solution miracle pour nourrir l’humanité, ni une solution à la surpêche.

L’aquaculture affecte directement les stocks halieutiques, notamment l’élevage de poisson carnivores comme le saumon, qui doivent être eux-mêmes nourris avec des poissons pêchés en mer par la pêche «minotière». Cette pêche, qui représente 12% des captures totales mondiales, cible des petits poissons pélagiques comme la sardine ou l’anchois, et ne fait que renchérir la surexploitation de la ressource halieutique… pour nourrir des poissons ! Par ailleurs il y a donc une perte de protéine nette, puisque pour chaque kilo de poisson élevé plusieurs kilos de petits poissons sont nécessaires, petits poissons qui pourraient parfaitement être destinés à la consommation humaine directe ! On estime qu'il faut entre 4 et 10 kg de poisson sauvage transformé en farine et huile pour produire 1 kg de poisson en cage. Développer ce type d’aquaculture n’est donc pas efficient, et au contraire,exacerbe le problème de surpêche.

Néanmoinsune aquaculture durable, extensive, locale et de qualité - comme par exemples l’élevage d’espèces herbivores qui n’ont pas besoin de protéines animales - peut offrir une alternativecrédible pour répondre aux défisalimentaires de demain.Mais la réalité est tout autre : on est très loin de ce modèle d’aquaculture vertueuse et durable.La plupart des poissons d’élevage vendus en France, somme le tilapia, le pangasius ou les crevettes tropicales, proviennent d’Asie ou d’Amérique centrale. Ces produits sont donc tous importés de l’autre bout de la planète et élevés dans des conditions difficilement contrôlables (intrants chimiques). Cette aquaculture, non respectueuse de l’environnement ou des conditions des travail, risque au contraire de d’être la cause de multiples problèmes à l’avenir !

Comment expliquer que la pêche sauvage continue d'avoir le vent en poupe malgré l'aquaculture ?

En réalité, il n’est pas correct de dire que la pêche sauvage a le vent en poupe. La situation globale des pêcheries est plutôt mauvaise : un tiers des stocks halieutiques sont surexploitées et la surpêche s’intensifie du fait de l’augmentation de la population et donc de la demande en poisson. Par exemple, la Mer Méditerranée, qui borde notre pays, est aujourd’hui la mer la plus surpêchée au monde, avec plus de 60% de ses stocks surexploités.