Apocalypse tomorrow : les abeilles reviennent... mais il est encore beaucoup trop pour s'en réjouir

​Atlantico : Le Departement d'Etat américain à l'Agriculture a dévoilé que le nombre d'abeilles d'élevage a connu une progression de 3% sur un an au 1er avril 2017. Faut il y voir un véritable signe d'encouragements ?

Serge Gadoum : Il faut distinguer les abeilles domestiques qui sont élevées et les abeilles sauvages. Pour ce qui est de l'abeille domestique et de l'apiculture plus particulièrement, l'abeille domestique aux Etats-Unis est autochtone. C'est une bonne nouvelle dans le sens ou cela vient marquer un frein aux problèmes de déclin des populations. Le chiffre de 3% est une hausse qui n'est pas significative. Il faut attendre d'avoir les chiffres sur trois ou quatre ans pour voir si cette situation se stabilise ou si ce n'est qu'un petit paller qui a été atteint et que la baisse reprenne.

Cela reste une étape positive pour l'apiculture américaine. En termes de biodiversité, cela n'est pas spécialement idéakl dans la mesure ou l'abeille domestique n'est pas autochtone. Si elle disparait, ce sera plus un problème socio-économique pour les Etats-Unis.

Comment expliquer que les syndromes d'effondrements de colonies d'abeilles aient reculé de 27%, toujours d'après le rapport du Departement d'Etat à l'Agriculture ?

Des pistes sont avancées, mais rien de concret. Les conditions climatiques ont joué favorablement, à cela s'ajoute que le parasitisme qui attaquait les essaims a reculé. L'utilisation des nicotinoïdes par les agriculteurs doit être interrogée. Si une plus petite quantité de ces produits ont été utilisés, cela peut être un facteur qui explique ce chiffre. Mais l'explication principale reste à fournir de façon claire et précise. Les nicotinoïdes sont un des éléments qui rentre en compte dans la composition des pesticides. Leurs effets sont certains mais leur ampleur peut être débattue. Cet effet vient en synergie avec d'autres facteurs. Ces facteurs qui vont ensemble font qu'il n'est pas facile de comprendre ce qui fait qu'un type d'abeille ne va pas résister à certains produits alors que d'autres oui.

Enfin, on cible beaucoup les nicotinoïdes, mais il ne faut pas oublier de rappeler que d'autres types de pesticides sont utilisés par les agriculteurs et qui sont tout aussi problématiques, voire plus dangereux pour les abeilles. Lorsque l'on traite une maladie du mais, la molécule utilisée est très toxique pour la petite faune. Si un fongicide est rajouté, la mortalité qui est déjà très élevée progresse encore plus.

Avons nous des moyens de savoir quelle est le nombre d'abeilles d'élevage en France et en Europe ? Comment se portent-elles ?