Alerte bleue : seuls 13% des océans de la planète ne sont pas pollués

Atlantico : Une étude de l'université de Queensland a révélé que seulement 13 % des océans sont encore sauvages, vierges de tout impact lié aux activités humaines. Qu'est-ce que cela signifie ?

Nicolas Imbert : Aujourd’hui, l’impact des activités humaines sur l’océan est largement visible. Certains impacts sont générés directement sur l’océan, d’autres indirectement comme la pollution, qu’ils s’agissede la pollution plastique ou bien des micro-polluants ou perturbateurs endocriniens, ou plus récemment les effets de la contamination nucléaire issue de Fukushima-Daichi - qui contamine jusqu’aux thons au large de la Californie, et aux vins de Californie. Pour être exhaustif, il faut également rajouter les émissions de particules et les effets du dérèglement climatique, qui empêchent le plancton de réguler autant l’océan qu’il le faisant auparavant, et les changements sur l’albedo – la réflexion à la surface – de l’océan.

L’étude récemment publiée par Kendall Jones, de l’Univesité de Queensland, a été développée avec une méthodologie très sérieuse, et qui conduit à déclarer « sauvage » une zone dont l’impact des activités humaines (pêche, transport maritime, présence d’espèces invasives, pollution, anomalies de température de surface, acidification, montée des eau…) sur la zone est inférieur à 10%.

La méthodologie mise au point aura une utilité mondiale, et a été testée sur différents espaces maritimes des pôles aux tropiques. Elle apporte des éléments essentiels pour le suivi de la santé de l’océan, en anticipation des travaux sur la préservation de la biodiversité en haute mer qui commenceront dès septembre aux Nations-Unies.

Nos observations confirment ceci : de l’Arctique jusqu’à l’Equateur, à proximité des côtes comme en haute mer, nous ne trouvons plus sur la planète un endroit exempt de pollution plastiques, et les chiffres sur la consommation des perturbateurs endocriniens, micro-polluants et polluants organiques persistants tentent à montrer qu’aucune eau à la surface de la planète n’est actuellement épargnée. Et dans le même temps, nous avons aujourd’hui, avec les savoir-faire d’aujourd’hui, toutes les solutions pour tarir l’impact de nos activités humaines sur la santé des océans, et de nombreuses expéditions, recherches et initiatives pilotes sont en cours pour trouver les modèles économiques qui permettront de réparer ce qui a déjà été déversé. A ce titre, des projets comme Plastics Odyssey, Sea Cleaners, Expédition MED (Mers En Danger), The Ocean Cleanup ou Plastics Ocean Foundation sont particulièrement prometteurs, et travaillent de plus en plus en réseau.

Quelles sont les activités qui dégradent le plus fortement le milieu océanique ? Et quelles régions sont les plus touchées ?

Nous avons, depuis la CoP 22 à Marrakech, une priorité qui porte ses fruits : « Stopper le Plastique dans l’Océan ». De nombreuses entreprises, mais aussi des associations, des collectivités locales et des gouvernements partout autour de la planète sont mobilisés autour de cette priorité unique, et accélèrent le passage de l’économie linéaire - produire, consommer, jeter – dans laquelle nous sommes englué aujourd’hui, vers l’économie circulaire, qui autour de l’éco-conception, du réemploi, de la valorisation et du recyclage permet de faire beaucoup mieux avec moins de matière et d’énergie.

Certaines de ces initiatives sont très visibles, comme par exemple la suppression des sacs plastiques jetables – initiative où des pays comme le Maroc sont en avance par rapport à la France -, la suppression des pailles et des cotons-tiges en plastique, ou bien la taxation de la vaisselle jetable en plastique et son remplacement par des produits durables, et/ou issus de matières organiques.

La réglementation européenne, et en particulier la directive REACH, ont beaucoup aidé depuis ces 20 dernières années, à réduire les substances - perturbateurs endocriniens, polluants organiques persistant et micro-polluants - les plus toxiques pour l’humain, mais également pour les éco-systèmes. Ce n’est pas encore assez, et désormais nous devons aller plus loin, avoir de nouvelles ambitions et réglementations pour la France, l’Europe et le Monde, en particulier sur les cosmétiques et les médicaments, les traitements vétérinaires et agricoles, les aliments et les produits de grande consommation. Les Etats-Unis sur certaines thématiques – la Californie et Hawaï sur les crèmes solaires et certains produits alimentaires -, le Pacifique Sud sur l’interdiction des OGMs dans les cultures et les aliments, sont plus avancés que l’Europe désormais, la Chine qui part de très loin avance à vitesse accélérer pour endiguer la chute de confiance liée aux crises sur l’alimentation et la santé. Il est urgent de mettre en place un nouveau « Pacte de Confiance » sur les cosmétiques, les médicaments et l’alimentation, ce qui permettra à la fois d’avoir une réputation d’excellence française et mondiale autour de ces produits, et donc de développer le positionnement économique français sur le sujet, mais également de préserver plus durablement la santé humaine, et celle des écosystèmes terrestres et marins.

Comme vous le savez également, la pollution n’a pas de frontière, et nous partageons tous le même système d’eau depuis le sommet des montagnes et les glaciers jusqu’à l’océan, depuis les pôles jusqu’à l’équateur. C’est donc mondialement qu’il faut agir, via les principaux marchés, pour apporter des solutions à la hauteur des enjeux. La présidence Fidjienne de la Cop 23 insiste beaucoup sur cette mobilisation globale, et c’est notamment ce qui a permis de mettre autour de la table, via l’Organisation Maritime Internationale (IMO), les principaux chargeurs et armateurs maritimes de la planète, et d’envisager des engagements volontaires pour accélérer la transition écologique de l’économie, réduire la pollution de l’air et préserver l’océan en supprimant rapidement les motorisations au fuel, pour les remplacer par des motorisations au gaz. Rien n’est encore joué, mais des initiatives volontaires comme celle de l’armateur CMA-CGM qui accélère fortement l’évolution de sa flotte vers une motorisation gaz, montrent que même sans légiférer, il est possible d’avancer très vite pour préserver sa compétitivité en protégeant mieux la planète.