Trois idées d’investissements pour les mois et années à venir : Altran, Cancom et Tarkett

Les marchés semblent marquer une pause après la hausse enregistrée depuis l’élection de Donald Trump. Il n’y a pas de changement majeur ces derniers jours. L’occasion est donc bonne pour étudier quelques dossiers et compléter, éventuellement, des positions sur les actions, sans changer massivement l’exposition au risque.

2016 a vu une nouvelle fois les "petites et moyennes" valeurs surperformer les "grandes" valeurs du CAC 40. Le même phénomène s’est vérifié en Europe et aux Etats-Unis. Comme toujours sur les marchés, il n’y a ni martingale ni performance sans contrepartie en termes de risque ou de moindre liquidité. Certaines années, les petites et moyennes valeurs ont eu des performances nettement inférieures et peuvent subir une volatilité plus importante que celle enregistrée sur les grandes valeurs. L’investisseur prêt à supporter ces inconvénients sur courte période peut selon nous trouver intérêt à investir une partie de son allocation action dans des petites et moyennes valeurs.

Les trois dossiers que nous proposons ici nous semblent receler un potentiel de performance intéressant. Il s’agit, comme toujours pour les actions, d’investissement avec un horizon à 3-5 ans.

Altran : Société Française valorisée 2.4 Mds€ est le premier groupe européen de conseil et d’ingénierie. Altran couvre toutes les phases des projets, ce qui se retrouve dans la répartition relativement équilibrée du Chiffre d’Affaires provenant des différentes étapes des projets. Sous la pression subie de la part des clients demandant des réponses plus rapides, Altran a dû revoir ses méthodes de travail. Cette évolution, traduite dans le projet « Altran 2020 », nous paraît bien appréhendée par la société. Cela devrait se retrouver dans la croissance et les résultats de la société dans les années à venir. Altran devrait ainsi toujours pouvoir dégager des ressources pour acheter d’autres sociétés et accélérer encore sa croissance. Le titre cote 14.1€ actuellement. Tout retour vers 13€ devra être considéré comme une opportunité à ne pas laisser passer.

Tarkett : Une autre société française qui, elle aussi, figure parmi les leaders mondiaux. Dans ce cas il s’agit du développement, de la fabrication et de la commercialisation de revêtements de sols. La société est valorisée 2.2Mds€. Les chiffres de croissance et de marges peuvent sembler un peu décevants mais il masque une évolution qui nous semble intéressante. Tarkett a su se redéployer en Amérique du Nord et en Europe après avoir traversé un épisode difficile lorsque la Russie, qui faisait une part très significative du résultat, a sombré suite à la chute du pétrole ! L’activité nous semble désormais mieux répartie sur un secteur clé de la croissance mondiale. Le bilan est aussi désormais plus solide. Vers 34€ l’investissement nous paraît intéressant.

Cancom : société Allemande, de taille plus modeste, avec une capitalisation de 715M€ est une société spécialisée dans les services informatiques. La croissance du Chiffre d’Affaires et des résultats est forte depuis plusieurs années et devrait se poursuivre à un bon rythme dans les prochaines années. La forte présence de Cancom dans les activités liées au « cloud » devraient en particulier rester dynamique d’ici 2020. Nous sommes donc confiants dans la capacité de Cancom à générer des résultats pérennes. Le secteur d’activité (les services informatiques) connaît souvent des soubresauts en bourse, aussi, il faut donc s’armer de patience sur ce type de valeur. A 43€ Cancom est nettement moins « chère » que ses principaux concurrents.