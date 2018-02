Quelques idées d’achats !

L’idée est de profiter des baisses ou des périodes de doutes pour renforcer des positions ou initier des lignes sur des dossiers injustement sanctionnés (selon nous). La baisse a été insuffisante pour utiliser l’intégralité du cash constitué mais certaines valeurs nous semblent arrivées à des niveaux attractifs.

Bien sûr, comme toujours, nos idées d’investissements doivent se comprendre dans une optique longue, et en complément, dans des portefeuilles déjà constitués et construits de manière équilibrée.

FNAC-Darty : La valeur est assez volatile mais l’entreprise vient d’annoncer des résultats pour l’année 2018 en ligne avec les attentes et peut donc constituer un bon investissement pour des investisseurs patients. L’activité en France et en Espagne a été bonne avec des marges en nette hausse. Le plan annoncé au moment de la fusion se met en place conformément au discours initial de la Direction : les synergies entre Darty et Fnac et la dynamique d’optimisation des coût restent fortes et génèrent désormais des gains substantiels. Pour 2018, la Direction n’a pas communiqué d’objectifs chiffrés très précis sur les synergies et les économies à venir ; par contre coté offre, la volonté de développement et les ambitions restent intactes : de nouvelles offres vont arriver, de nouveaux magasins seront ouverts et surtout les ventes via internet vont être développées. Le partenariat récemment signé avec Carrefour devrait porter ses fruits dès 2019. Ce plan stratégique nous semble crédible et rend le titre attractif avec un PER (rapport cours sur bénéfice) de 13,6 fois. De plus, même si ce n’est jamais un argument suffisant pour acheter un titre, le capital n’est pas totalement contrôlé et il y a donc un caractère spéculatif.

Achat vers 90€.

Arkema : L’entreprise a annoncé des résultats de bonne facture. La bonne nouvelle réside dans le fait que l’entreprise arrive désormais à bien compenser la hausse de ses prix d’approvisionnement en augmentant ses prix de ventes clients. Dans un contexte de hausse des taux, l’entreprise a pu enclencher un processus de désendettement grâce à une forte génération de cash et à une meilleure utilisation du capital. Le dividende devrait être augmenté en 2018 et peut-être 2019. Enfin Arkema va profiter des baisses d’impôts aux Etats-Unis.