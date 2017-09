Que vaut le portefeuille d’actions de l’Etat Français ?

Et aussi : Batteries lithium-ion : de l’eau pour éviter les explosions ; Comète Tchouri : sa matière organique serait plus ancienne que le Système solaire !

Parmi les décombres des trente dernières années, il est une victime qui ne fait que peu parler d’elle. Terrassée, malmenée, jamais ramenée à la vie, elle devrait être au centre du cyclone médiatique, économique et politique, et personne ne sait si elle reviendra hanter la surface de la terre avant longtemps.

Et aussi : le juppéisme n'existe pas selon Juppé ; la diffusion pirate d'événements sportifs sur le web fleurit.

Et aussi : Les additifs alimentaires sont-ils dangereux pour la santé ? ; Comment savoir si quelqu'un ment ? ; Comment savoir si quelqu'un ment ?

Suite à son dernier feuilleton sur la banalisation de la barbarie jihadiste et antisémite qui progresse en France comme l’a dramatiquement révélé l’atroce supplice de Sarah Halimi, Alexandre del Valle revient cette semaine sur le concept de fond de « l’islamiquement correct ».

Mais aussi les cuirs équestres qui habillent le missile californien, le rideau précieux d’un théâtre vénitien, les montres des académiciens militaires et les lumières interdites du loup des mers…

Et bien plus : une future belle-mère encombrante pour le prince Harry ?

Strasbourg a fait un pari sur l'avenir en construisant une tour à énergie positive. Ces logements seront conçus pour permettre des meilleures économies d'énergie et éviter les gaspillages.

Et aussi : Record : l'ordinateur quantique de Feynman simule sa plus grosse molécule ; Découvrez l'aéroglace, la glace ultralégère

Avec 138 condamnations en cinq ans et cent millions d'euros investis, la loi contre le téléchargement illégal en France, Hadopi, est un fiasco. A tel point quelle pourrait bien être supprimée sous peu. L'occasion de revenir sur les raisons de cet échec.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Une douzaine de vols Ryanair annulés entre lundi et mercredi à Zaventem et Charleroi

Le "Dieselgate" causerait 5000 morts par an

Paul Wermus, le journaliste et chroniqueur, est mort

Missiles nord-coréens: faut-il intercepter? Le dilemme des Américains et Japonais

Précédemment, il a été pendant 5 ans (2009-2014) Deputy CIO d’Amundi (850 Milliards d’Euro sous gestion) et gérant du fonds Amundi Patrimoine de 2012 à juillet 2014.

Talence Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion sous mandat pour les particuliers et la gestion de fonds commun de placement en actions.

- Actifs « non stratégiques »

Que pourrait vendre l’Etat dans les prochains mois ? Sachant que M. Le Maire a annoncé vouloir vendre pour 10 Milliards d’Euros, il faudra procéder par élimination et aller chercher une combinaison entre :

L’Etat Français a commencé à procéder à des mouvements récemment : une première vente a eu lieu en juillet : l’APE a vendu 4.5% du capital qu’il détenait dans Engie pour 1.5 Milliards d’Euros. En termes de « market timing », l’Etat s’avère à l’analyse, un bon vendeur. En effet, les titres que l’Etat vend ont tendance à monter plus que les entreprises comparables juste avant la vente …et ces mêmes titres sous performent après la vente par l’Etat ! C’est ce que l’on peut qualifier de « bon sens de marché ».

Le portefeuille est fortement pondéré en valeurs de services aux collectivités comme EDF ou Engie qui représentent près de 50% du portefeuille et comporte assez peu de « financières » avec seulement une ligne de 150M€ en CNP Assurances.

Souvent critiqué pour la gouvernance de ses investissements, l’Etat Français a pu en tirer profit au moins grâce aux dividendes : près de 40 Milliards d’Euros de cash ont été perçus entre 2006 et 2015 en provenance du portefeuille de l’APE.

Aujourd’hui ce patrimoine représente environ 100 Milliards d’euros et l’Etat Français à travers ce fond est présent au capital de 81 sociétés, dont 70 cotées. La mission de l’APE est d’agir comme un investisseur « stratégique » à long terme pour accompagner le développement ou aider les entreprises dans les périodes de transition. En tant qu’investisseur, l’APE doit bien évidemment veiller à l’intérêt de ses « actionnaires », les citoyens Français, représenté par l’Etat et donc cherche à valoriser ce patrimoine.

Que vaut le portefeuille de l’APE et que peut-il vendre ?

