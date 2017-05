Le pétrole peut-il revenir à 30$ ?

L’OPEP a décidé la semaine dernière de poursuivre sa politique de limitation de la production pour 9 mois. L’idée est de résorber l’excès d’offre en effet, la surproduction a pesé sur les cours et a fortement affecté l’ensemble de l’industrie pétrolière dans le monde. Avec l’accord signé jeudi à Vienne, l’OPEP espère maintenir le pétrole au-dessus des 50$.

Le point positif pour le cartel est d’avoir réussi à fédérer d’autres pays non-membres de l’OPEP, même si cette extension de limitation de la production a surtout été portée par l’Arabie Saoudite et la Russie.

Bien qu’elle s’en défende, l’OPEP a du être déçue de la réaction « à chaud » du marché : immédiatement après l’annonce de l’accord, les cours du pétrole ont reculé de 4%.

Malgré le rebond de vendredi, les opérateurs de marché ont démontré qu’ils n’étaient pas très confiants pour la suite.

Le problème reste identique depuis plusieurs années : Les américains produisent massivement…ils sont même devenus exportateurs de pétrole ces derniers mois. Les dernières analyses de la production pétrolière mondiale montrent que les diminutions de production du cartel ont été intégralement compensées par la production américaine…rendant caduc ou presque les efforts des membres de l’OPEP et de la Russie. Le paradoxe de tout cela est que plus l’OPEP réduit sa production pour faire monter les cours…plus les producteurs américains en profitent !

En 2014, l’Arabie Saoudite avait essayé de laisser filer les cours pour garder ses parts de marché et « casser » l’industrie pétrolière américaine…L’effondrement des cours du pétrole avait finalement été plus dévastateur pour l’Arabie Saoudite et de nombreux pays producteurs. L’industrie pétrolière américaine avait réussi à s’adapter à cette nouvelle situation. Trois ans après, le constat est clair : le coût de production américain a été baissé de 60-65$ le baril à moins de 40$ et surtout le temps pour extraire le premier baril de pétrole depuis la décision de production a été ramené à moins de 5 mois…Tout ceci démontre que la production américaine est extrêmement souple et peut s’adapter rapidement. Les américains sont donc quasiment immédiatement en mesure de profiter de prix supérieurs à leurs coûts de production !

En face de cette menace, les pays producteurs ont pour le moment réussi à s’entendre mais les tensions politiques dans la région font courir un risque sur la pérennité de cet accord. L’Iran, la Russie, l’Irak ou l’Arabie Saoudite ont tous des motifs de désaccords profonds ce qui fragilise l’accord.

Pour autant un retour du pétrole à 30$ est-il envisageable ? Sur les marchés tout est toujours possible mais un tel effondrement paraît peu probable.

Si la baisse reprend, les américains stopperont leur production et limiteront ainsi l’engorgement des marchés : dès 40$ les américains cesseront leur production (logiquement).