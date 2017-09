OPA, la chasse est ouverte !

Pourquoi la période est-elle favorable aux OPA et cette situation peut-elle durer ?

De nombreuses raisons poussent les entreprises à envisager des opérations sur le capital. La plus évidente est bien sûr la masse de cash disponible actuellement. Les Banques Centrales injectent des liquidités depuis des années et de nombreux acteurs disposent de trésorerie abondante. Le corolaire logique de cette situation est le niveau des taux, en particulier en Europe. Leur niveau actuel permet aux acheteurs de s’endetter sans alourdir exagérément les frais financiers. Les augmentations de capital pour acheter une autre entreprise sont facilement financées pour les mêmes raisons : abondance de liquidités et taux bas.

D’autres raisons poussent à envisager une OPA : Les entreprises ont fortement réduit leurs endettements depuis la crise de 2008 et celle de 2011 en Europe ; elles ont globalement, au-delà des frais financiers, réduit leur coût et disposent d’une marge de manœuvre significative. La croissance mondiale est finalement assez vigoureuse (supérieure à 3%) et s’avère bien répartie à l’échelle mondiale. Il n’y a plus, comme en 2011, une zone à l’arrêt sur le plan économique. Un acheteur craint moins de trouver une situation compliquée dans les comptes de sa cible à cause d’une zone ou d’un pays donné qui traverserait une crise économique.

L’accélération actuelle de la croissance en Zone Euro est aussi un élément favorable : les entreprises les plus dynamiques peuvent vouloir accélérer encore leur développement en fusionnant avec une autre et ainsi réaliser, en plus des synergies de coûts, des synergies de revenus en complétant leur dispositif commercial ou leur gamme de produits.

Enfin, le secteur bancaire, après des années à réorganiser les dispositifs, les filiales ou les positionnements stratégiques, semble aussi avoir les marges de manœuvre nécessaires pour envisager des rapprochements et ce, surtout, aussi grâce au fait que les problématiques de créances douteuses s’estompent un peu.

Les Etats-Unis, comme de coutume, ont donné le ton ces derniers mois et les chiffres sont impressionnants : A fin août les chiffres de 2017 permettent déjà d’être sûr de dépasser largement les chiffres de 2016. Au-delà des chiffres ce qui est intéressant aux Etats-Unis, et que l’on voit clairement poindre en Europe, est la part des OPA réalisée par des « industriels » plutôt que par des fonds d’investissements. Ces « industriels » ont forcément une vision plus longue que les fonds qui achètent généralement des entreprises avec un objectif de revente à 5-7 ans maximum. En 2017, ils pèsent 70% du total des OPA en montant ! Et leur part ne fait que monter. Sur un plan financier, l’achat d’une entreprise par une entreprise d’un même secteur permet aussi plus facilement de générer des synergies dans la durée que si l’acheteur est un fonds.