Le Dow Jones : Toujours plus haut

21115 : clôture record mercredi soir dernier ! L’euphorie s’est emparée de Wall-Street et du Dow Jones : 2000 points de hausse en quelques semaines, plus de 5000 depuis le point bas atteint il y a à peine un an. Rappelez-vous : à l’époque les cassandres parlaient de déflation, de ralentissement de l’économie, de la politique irresponsable de la banque centrale américaine (la FED), de ménages qui allaient ralentir leur consommation, de chiffres du chômage grossièrement sous-évalués… Tout ceci paraît bien loin !

Les baissiers permanents imaginent voir le marché américain baisser depuis 2009…le Dow-Jones était à moins de 8000 à l’époque… à chaque hausse ils annoncent un krach imminent. Pour le moment ce n’est pas le cas et ce, même si le marché américain venait à consolider.

Les planètes financières se sont parfaitement alignées depuis quelques mois et justifient la progression des indices. Les chiffres de l’économie restent corrects : consommation, demande de crédit, immobilier, production industrielle, beaucoup sans être sur des niveaux excessifs continuent de progresser.

Il n’y a pas de déséquilibre ou de retard majeur. Les Etats-Unis restent certes loin des standards élevés de croissance auxquels ils nous avaient habitués mais la durée d’expansion est remarquable et permet un relatif « auto entretien » du cycle de croissance.

La FED envoie depuis quelques jours des messages concordants : elle va monter ses taux courts 3 fois cette année. Elle est extrêmement prudente car elle ne veut pas casser la croissance par une remontée trop agressive des taux. Pourtant elle se montre confiante dans l’économie américaine et ne craint pas d’agir, certes progressivement, pour normaliser sa politique monétaire. Certains observateurs jugeaient dangereuse l’accroissement énorme de la taille du bilan de la FED. Mais finalement, personne ne proposait de solution alternative réellement applicable. En tout cas, l’ampleur de la crise de 2008, encore dans toutes les mémoires, et justifie des actes et des paroles très mesurées et très progressif. Les marchés financiers, pour leur part, apprécient ce début de retour à la normale.

Enfin, plus récemment, même les hausses de prix traduisent un redémarrage, certes encore timide, de l’inflation. Les Etats-Unis, comme le reste du monde d’ailleurs, connaissent depuis le trou connu en 2016 un rebond de l’inflation. La hausse du pétrole explique une partie de cette hausse mais pas seulement : les prix à la production, les prix à la consommation et des salaires en hausse dans certains secteurs justifient cette reprise de l’inflation. Cela reste fragile mais cela permet d’étouffer complètement les discours de déflation entendus depuis le début de la crise de 2008.

Reprise de l’inflation et hausse modeste des taux longs, constituent un cocktail très favorable pour les banques : elles s’endettent à court-terme et prêtent à long-terme. La situation actuelle leur permet d’améliorer leur rentabilité et plus globalement leur situation financière. Couplée à des promesses du nouveau président américain de limiter la règlementation qui les freinent dans leur capacité à distribuer du crédit, les banques vivent une période très favorable. Sur le plan boursier le rebond a été très fort. Cela a, incontestablement, tiré le marché vers le haut.