Un cyclone a terrassé l’intelligence et personne n’en parle

Parmi les décombres des trente dernières années, il est une victime qui ne fait que peu parler d’elle. Terrassée, malmenée, jamais ramenée à la vie, elle devrait être au centre du cyclone médiatique, économique et politique, et personne ne sait si elle reviendra hanter la surface de la terre avant longtemps. Je voudrais à l’occasion du passage du couple maléfique, constitué par José et Irma, vous interroger sur le triste sort réservé à l’intelligence. L’intelligence, la victime la plus terrifiante, et la plus mystérieuse de notre cirque mondial.

Mais où est elle donc passée ?

Pourquoi diable se poser une telle question au lieu de profiter tranquillement de son week-end, qui était marqué, en ce qui me concerne, par les débuts d’entrepreneur de mon fils aîné, perpétuant ainsi une longue tradition familiale débutée par…moi ! Pas d’entrepreneurs dans ma famille et tout à coup, le virus prend, il doit être passé dans les gènes du Jacquet, cette anomalie génétique, comme tout entrepreneur, issu d’un croisement étrange entre le Jura et l’est de l’Europe. Et bien, ce sont juste quelques petits indices liés à l’actualité.

Tout d’abord l’insulte à l’intelligence d’une partie de la gauche face aux réformes sociales et économiques en cours. Le RSI. La loi Travail. Interrogé sur divers plateaux TV depuis l’arrivée de cette Loi promise par l’actuel Président, mais qui malgré tout ne serait pas souhaitée par les Français (mais qui donc sait ce que veulent les Français ?), je me suis trouvé face à la démagogie. Vous me direz : quoi de neuf ? Mais justement, je me suis demandé depuis quand ce n’était plus neuf…

Mes contradicteurs, une fois passé l’argument facile de la volonté des français, n’avaient en bouche que 2 ou 3 mots. « Paupérisation, négation du syndicalisme, précarisation des travailleurs ». Or, aucune des mesures prises sur le travail n’aborde, à mon grand désespoir d’ailleurs, la question du licenciement facilité pour les PME, ne libère pas les plus petites entreprises d’obligations lourdes qui les pénalisent toujours autant, n’enlèvent rien aux syndicats, ne baisse pas (encore) le coût du travail et ne pousse pas à la baisse des salaires des plus démunis. En clair, rien qui ne puisse pousser, à part la démagogie, une France Insoumise (ce qui fait des non grévistes, des esclaves adorateurs de la soumission) dans les rues, aidée en cela par un parti socialiste de type Ponce Pilate qui soutient mais ne défile pas, histoire de ne pas perdre les quelques adhérents qui lui restent encore fidèles. Les petits mots remplacent une grande intelligence, qui consisterait à réaliser, enfin, qu’aider les PME à suivre le rythme de leur souffrance économique, en obtenant des facilités pour licencier, est le plus sûr moyen de les aider à recruter.

Guère plus d’intelligence pour le RSI. Sa disparition consisterait à une façon détournée de considérer comme normal un statut d’indépendant, statut qui ne ferait, via la progression de l’économie dite du partage, que des esclaves modernes. Indiquant ainsi, lors de débats à des heures de grande écoute, que la totalité des indépendants travaillant pour une économie digitale qui progresse chaque jour, seraient des esclaves que Zola aurait pu ainsi décrire avec délectation. Oubliant au passage les dizaines de milliers de personnes dont la flexibilité du travail, le choix du contenu et du contenant ont amélioré les conditions de vie, bien plus que n’importe quelle Loi dite de sécurisation de l’emploi.