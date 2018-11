La Chine pourrait rebondir

Les RDV d'Atlantico

Tuerie de Pittsburgh : l’antisémitisme comme on l’aime ? On ne s’est curieusement pas demandé si le tueur de Pittsburgh avait eu une enfance malheureuse. On a bien fait. On devrait continuer sur cette lancée.

Et au fait, à part les monstres d’Halloween, quelles sont les plus grandes peurs des Français ? Alors que ce mardi 31 octobre est marqué aux Etats-Unis par la célébration d'Halloween, les Français - de plus en plus adeptes de cette célébration, notamment pour les enfants - sont néanmoins préoccupés par des sujets qui pèsent sur leur moral et leur quotidien comme le précise David Nguyen, de l'Ifop.

La PPE face à l’urgence climatique : l’ambition sera-t-elle à la hauteur des Accords de Paris ? Après la publication du dernier rapport du GIEC, on ressent une mobilisation particulière de tous les acteurs de la transition énergétique plus inquiets que jamais des impacts du réchauffement climatique dont la fréquence et l’intensité s’amplifient partout dans le monde.