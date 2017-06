Vous avez 1€ en poche ? Achetez-vous une banque !

Et aussi : Thomas Pesquet : première interview après son retour sur Terre ; Homo sapiens : l'Homme aurait 100.000 ans de plus qu'on ne le pensait ; Comment une boussole indique-t-elle le pôle nord magnétique ?

Toute cette semaine, les Nations Unies ont organisé la première grande Conférence Océan. Pendant cinq jours, des scientifiques et des personnalités politiques se sont réunies pour définir des objectifs en matière de protection des océans.

Et aussi : Les tickets pour voir Johnny et les vieilles canailles sont hors de prix : Sophie Marceau est en solo, et réalise un film dont elle est l'héroïne.