2017 : Année des OPA ?

Nous évoquions Essilor/Luxottica la semaine dernière, dans la foulée Safran a acheté Zodiac. Ces deux importantes opérations ne doivent pas faire oublier toutes les OPA en cours ou initiées en ce début d’année. Pêle-mêle, Ranstad achète Ausy, Nina a lancé une opération sur Euromédis (assistance médicale à domicile)…Accenture s’est engagé à reprendre Octo Technologie etc. A l’étranger des OPA, elles aussi très significatives, ont été initiées ou ont fait l’objet de rumeurs : Vivendi sur Havas, Intesa sur Generali ou Johnson & Johnson qui a confirmé la conclusion d’un accord pour acquérir Actelion.

La liste est longue et pourrait s’allonger. Tout est en place pour que les entreprises se lancent dans des opérations de fusion. Habituellement, les Etats-Unis donnent le ton. Cette année, les OPA devraient concerner de nombreux pays.

Première raison pour laquelle nous devrions assister à des fusions : le risque de hausse des taux et ce point est pratiquement mondial. Du coup, il est probable que les entreprises accélèrent les opérations pour optimiser les coûts. Sur un horizon 8 à 10 ans, une économie de 1% sur les taux change le « business plan » d’une opération.

Deuxième raison, particulièrement valable en France ou en Italie : l’absence d’un pouvoir politique fort. Les entreprises se ruent dans cette espace vide et accélèrent les discussions et les acquisitions. Il n’est en effet pas certain que les prochains gouvernements laissent faire des opérations ayant parfois des conséquences lourdes sur le plan social. En Italie, le successeur de M.Renzi, M.Gentiloni, récemment nommé, n’est là que pour un laps de temps court, il n’a pas le pouvoir pour s’opposer à des opérations intra-Italiennes, comme Intesa/Generali, ni pour contrecarrer des ambitions de prédateurs étrangers…souvent français d’ailleurs.

Troisième raison : Trump (comme toutes les semaines il est difficile de ne pas le citer au moins une fois). En l’occurrence, sa politique « protectionniste » va probablement pousser les entreprises européennes à adopter une attitude défensive et les inciter à se regrouper pour être plus forts face à la menace liée à un marché américain plus fermé. Côté américain, la politique fiscale accommodante et la diminution des règlementations imposées par D.Trump vont certainement libérer les ambitions des entreprises américaines sur le sol américain. Enfin, M.Trump réfléchit à des mesures pour inciter les entreprises américaines à rapatrier tout ou partie du cash qu’elles ont laissé un peu partout dans le monde. Il est probable qu’une partie significative de ce cash servira à financer des opérations financières.

Quatrième raison : la force du Dollar. Chacun s’accorde à penser que la politique économique de M.Trump devrait conduire le Dollar à rester ferme à toutes les devises. Pour un industriel américain, un Dollar fort permet d’acheter à moindre coût des entreprises européennes ou dans des pays émergents.