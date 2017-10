1987 vs 2017 …cette fois c’est différent !

Les 30 ans du Krach de 1987 ont été salués par un triple record historique à Wall-Street jeudi soir dernier sur ses 3 principaux indices actions. Le Dow-Jones a réussi à clôturer sur un plus haut pour la 51e fois de l’année. Le S&P 500 est en route pour un autre record : cela va faire bientôt 240 séances que cet indice n’a pas affiché un recul supérieur à 3% sur une journée. Notre CAC40 n’est pas en reste : il semble loin de son record avec une clôture vers 5400…mais dividendes réinvestis, seule mesure réelle pour mesurer la performance d’un investissement, il évolue tout près de ses records historiques.

Les taux sont impassibles sur des niveaux très bas, la croissance se poursuit, le taux de chômage est au plus bas… Nous sommes très très loin de l’ambiance de fin du monde du 19 octobre 1987 et ce fameux lundi noir et la baisse de plus de 20% du Dow Jones en une seule journée.

Le plus frappant avec 30 ans de recul reste de regarder la courbe de l’évolution des marchés depuis 1987…Ce Krach est un tout petit événement finalement…un « blip » comme disent les traders dans leur jargon…ne parlons pas du Krach de 1929 qui a pratiquement disparu de l’histoire boursière.

Ces derniers jours, beaucoup ont cherché les différences et les similitudes entre 1987 et 2017.

Ce qui est frappant, au-delà de chiffres et d’indicateurs qui rendent les choses difficilement comparables, c’est l’étrange similitude de comportement des investisseurs : en 1987 comme en 2017, l’idée générale est d’acheter systématiquement tous les creux de marché.

Depuis plusieurs années, comme avant 1987, à chaque baisse des indices actions, un véritable mur d’achat empêche la baisse de s’installer…ce qui en 1987 comme en 2017 a, petit à petit, porté les valeurs, américaines en particulier, sur des niveaux de valorisations très élevés. Les indicateurs classiques d’évaluation, montrent aujourd’hui, comme en 1987, que les actions deviennent plus vulnérables aux mauvaises nouvelles. En 1987, les ordinateurs réglés pour déclencher des ordres de ventes si un seuil de baisse était atteint se sont enclenchés les uns après les autres provoquant une baisse qui s’est accélérée au fil de la journée du 19 octobre.

Pour illustrer avec un exemple prenons le cas d’un investisseur détenant depuis des années une action achetée à 10$, en septembre1987 elle valait 100$. Il avait alors placé un ordre de vente si le titre baissait à 98$. Tant que le titre est au-dessus, il ne vend pas, il vend dès que l’on cote 97.99$. Le 19 octobre, son titre est vendu …mais comme au même moment des milliers d’autres investisseurs font la même chose…la baisse s’accélère et amplifiée par des centaines d’ordinateurs ne s’arrête qu’à la clôture des marchés !