Les 100 jours de M. Trump sur les marchés financiers

L’idée générale pour expliquer une telle hausse était : « les investisseurs anticipent des mesures très pro-business et très pro-croissance que prendra M.Trump très rapidement après son élection ».

100 jours après sur le plan économique M.Trump n’a finalement pas pu mettre en place ni même esquisser la mise en œuvre des principales mesures figurant dans son programme.

La fin du mois d’avril a été marquée par le début de la publication des résultats des entreprises américaines : ils sont globalement plutôt bons. Pour autant, et malgré des perspectives encourageantes pour de nombreuses sociétés, les actions américaines sont assez chères si on les analyse sur des bases historiques classiques.

Concrètement après 100 jours les investisseurs attendent toujours le début d’un vrai plan de la part de D. Trump : La réforme de la santé a été repoussée, la réforme fiscale est loin de faire l’unanimité et le gigantesque plan de relance de 1000 Milliards est lui aussi quasiment passé à la « trappe ». Les mesures protectionnistes promises pendant la campagne ont plus ou moins été abandonnées au fil des rencontres avec les dirigeants chinois par exemple.

Le plus symptomatique de cette difficulté à faire passer des mesures fortes est la réforme de la fiscalité. D. Trump a martelé pendant toute la campagne que sa réforme serait la plus importante jamais mise en œuvre… ces derniers jours, après ses différents échecs précédents, tous les investisseurs s’attendaient à un plan complet, détaillé, ambitieux et financé…Au lieu de cela, le document fourni était particulièrement succinct et, sur les premiers constats s’avèrent avant tout favorable aux revenus les plus élevés et aux groupes « familiaux » (comme celui de la famille Trump…). Les classes moyennes ne profiteront pas non plus des réformes des droits de succession, elles aussi favorables aux patrimoines les plus élevés. Ces différents aspects ne sont certainement pas de nature à justifier un renforcement en actions américaines.

Il faut aussi ajouter qu’à aucun moment, dans ce plan fiscal, n’est évoqué un quelconque financement. Le sujet est important car les différents allègements fiscaux couteraient environ 1000 à 1500 Milliards de $...et ne seraient donc financés que par de la dette supplémentaire sans que l’on puisse réellement espérer un effet positif sur la croissance. Le Dollar a d’ailleurs donné des signes de faiblesses cette semaine…

Malgré cette confusion les actions américaines résistent très bien : les investisseurs continuent en effet d’anticiper une poursuite de l’amélioration des résultats des sociétés et ne croient plus trop à un effet « Trump » pour 2017.

Dans ce contexte nous recommandons de ne pas renforcer les actions américaines en ce moment. Nous conservons simplement celles que nous avons et qui ont très bien performé et attendons le « grain de sable » qui pourrait altérer la confiance, pour le moment inébranlable, des investisseurs en l’économie américaine.