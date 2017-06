Quand le soleil ne se couche plus là où vous êtes et quand l’intelligence vient aux montres de mode : c’est l’actualité des montres en phase caniculaire

JUNGHANS : Les variations visuelles d’un temps minimaliste…

Une édition spéciale doublement inscrite dans la tendance contemporaine au minimalisme : la « Variation 1 » (ci-dessus) des Séries graphiques (grafischen reihen) de Max Bill (1908-1994), un des derniers maîtres (suisses) du Bauhaus allemand, figure à la fois sur le fond de la montre et sur le fond du réveil du coffret Junghans de l’édition 2017. Cette variation géométrique – chaque côté du polygone de base forme le côté du polygone suivant, avec un jeu subtil de variations chromatiques – affiche une richesse visuelle qui contraste avec le dépouillement du cadran de la montre et du réveil. Les amateurs de design collectionnent avec avidité ces éditions annuelles, limitées à 222 exemplaires, qui témoignent des principes fondateurs du Bauhaus appliqués aux créations horlogères : « La forme découle de la fonction »…

HERMÈS : Le grand style français qui ne se prend pas au sérieux…

Classique du design horloger par un dépouillement qui cache mal un grand luxe de détails raffinés, la montre Arceau est un concentré de codes Hermès : le boîtier (40 mm) aux attaches symétriques qui évoquent les harnachements équestres, la ronde des chiffres stylisés autour du cadran, le cuir noisette du bracelet assorti à ce cadran, qui additionne une finition soleillée et une livrée rayée.

Le temps est une passion pétrie d’élégance classique, mais aussi d’impertinence : cette Arceau excelle dans ces deux exercices, avec une touche supplémentaire de fantaisie dans le traitement de date et une promesse de qualité cachée dans les rouages du mouvement automatique suisse. Une montre hermèssissime – donc très désirable !

RESSENCE : Sur une orbite très spéciale dans le bleu de la nuit…

L’explosion en vol de la « bulle » du luxe horloger a mis fin au mass marketdes années 2000-2010, l’émergence de la génération milléniale exigeant des montres très exclusives et des éditions vraiment limitées – ponctuellement proposées pendant très peu de temps sur des canaux de distribution très précis. Exemple récent avec la jeune marque indépendante Ressence, qui a réalisé par Mr Porter (un site de référence mondiale pour les articles de luxe) une courte série spéciale de ses montres à affichage orbito-satellitaire : les heures, les minutes et les secondes (ainsi que la réserve de marche, à 4 h) s’y affichent dans des compteurs séparés, qui tournent autour du cadran tout en tournant sur eux-mêmes pour toujours rester dans le « bon » sens de lecture. En général, quand elles sont aussi réussies que cette série en titane à cadran bleu nuit, ces éditions limitées s’arrachent en quelques heures et deviennent ensuite – du fait de leur rareté – des pièces très recherchées par les collectionneurs. Le prix lui-même est très bien étudié (17 500 euros)…