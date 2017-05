Quand les serpents fuient les dents du temps et quand bielles et pistons rythment les heures : c’est une actualité des montres un peu en avance sur l’été

Le plus avancé reste cependant le mouvement mécanique, puisque ce « tourbillon » – dispositif mécanique que les Suisses considèrent généralement comme « sensible », sinon fragile[autrefois, on ne les maniait qu’avec des gants blancs] – peut encaisser des chocs allant jusqu’à 10 000 G, soit largement au-dessus de ce qu’encaisse le poignet d’un champion aussi gros cogneur que Rafael Nadal. On estime que la force de frappe et le jeu musclé du champion espagnol imposent à sa montre des accélérations linéaires d’environ 100 G, avec des pointes à 6 000 G quand le bras « cogne ».Notez bien le nom de cette montre : RM 27-03 : Richard Mille a réussi à faire de ce chef-d’œuvre de haute mécanique contemporaine, architecturé comme un moteur de Formule 1, un mouvement qu’on peut classer parmi les plus performants de sa génération. On s’amusera de la couronne de remontage qui évoque plus ou moins une balle de tennis et on se demande si la structure qui domine le cadran pour maintenir en place les rouages des étages inférieurs n’est pas la stylisation subliminale des cornes d’un toro bravode combat : il fallait bien le génie d’un horloger français pour mettre dans la « cage » d’une montre suisse la puissance d’un sauvage taureau espagnol ! Pour ce qui est du prix, ne rêvez pas – ou vendez d’abord votre appartement parisien, ce ne sera peut-être même pas suffisant (comptez autour des 760 000 euros) !