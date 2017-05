Quand les secondes se capturent au fusil lance-filet et quand les heures s’apprennent en code zoohorloger : c’est l’actualité des montres en mode pré-élyséen

JACOB & CO : Une course folle contre le temps tout autour du cadran…

Avec cette pendulette sur votre bureau, préparez-vous à beaucoup de visites de curiosité : on doit cette réalisation à la manufacture indépendante Jacob & Co, qui n’est jamais en panne d’idées disruptives qui s’inscrivent dans le patrimoine multi-millénaire des objets du temps. L’idée de cette « folie » est née en Suisse. Sur un fond de ciel étoilé en aventure, on voit évoluer au fil des heures un petit cadran qui indique les heures : il va orbiter autour du boîtier sans jamais cesser d’être toujours dans le bon axe de lecture. Pour l’accompagner, une sphère terrestre, elle aussi lancée dans une ronde perpétuelle sur elle-même et autour du cadran.

À l’opposé de ce globe terrestre, un fragment de météorite venu du fond de la galaxie pour nous apporter quelques informations sur la vie des étoiles : la voici satellisée pour l’éternité autour de cette extraordinaire pendule de table. Enfin, comme pour contrebalancer le cadran qui porte les heures, on remarque le « tourbillon » qui règle la précision des heures et des minutes : il est en rotation sur lui-même toutes les minutes, pendant qu’il effectue son tour du cadran toutes les heures. Le tout se referme à l’intérieur du pied de la pendule, qui sert de socle de présentation. Désolé, mais vous n’avez que très très peu de chance d’apercevoir un jour une telle pièce en France : tous les milliardaires de la planète ont déjà passé commande de leur Astronomia et il n’y en aura pas pour tout le monde. Tant mieux pour votre compte en banque, parce que l’unité de compte basique est ici en dizaines de milliers d’euros…

GIRARD-PERREGAUX : Des évidences évidées…

Les horloges suisses ont une manie touchante : créer de beaux mouvements mécaniques, qu’ils s’efforcent ensuitede réduire à ce minimum minimorum qu’ils baptisent « squelettage ». Il s’agit de ciseler, d’effacer, d’effacer, de réduire et d’enlever tout ce qui n’est pas absolument indispensable dans la structure du mouvement pour mettre en valeur sa mécanicité fonctionnelle. Dans les reflets de lumière qui jouent avec les angles des arcs-boutants métalliques, on voit alors se dessiner plus intelligemment l’architecture de la montre : quand c’est réussi [ce n’est pas toujours le cas]et que ce « squelette » de mouvement vient souligner les lignes de force mécaniques du boîtier, le résultat est toujours très convaincant. C’est le cas avec cette nouvelle Laureato de Girard-Perregaux : la puissance de ce boîtier (42 mm) au bracelet intégré, dans le plus pur style des années 1970, est mise en valeur par la transparence assumée du cœur mécanique de la montre. La montre – récemment relancée, la Laureato est une future icône des années 2010 – gagne à ces évidements une évidence stylistique particulière. Seul bémol à cette réussite : il faudra tout de même allonger 30 000 euros sur la table pour envisager de repartir avec ce « squelette » que le printemps a sorti de son placard horloger…