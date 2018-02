Quand le sandwich illumine la piste d’atterrissage et quand le néon chasse la grisaille : c’est l’actualité des montres au cœur de l’hiver

JACOB & CO : De l’art d’élever sous cloche les pieuvres en titane…

Si elle est déjà une des séries de montres « compliquées » les plus spectaculaires disponibles sur le marché de la (très) haute horlogerie, la collection Astronomia s’offre à l’occasion quelques fantaisies supplémentaires. Moins dans la mécanique que dans la décoration. Rappelons les performances de cette mécanique, placée dans un boîtier de verre saphir qui ne cache rien de son contenu : les heures et les minutes sont affichées sur un cadran annexe, qui tourne en orbite autour de l’axe central de la montre tout en tournant sur lui-même, sans jamais cesser d’indiquer l’heure dans l’axe du regard.

Pendant ce temps, le globe terrestre tourne sur lui-même toutes les soixante secondes tout en restant lui aussi en orbite autour de l’axe central. À l’opposé de cette Terre sphérique, une Lune en diamant tourne aussi sur elle-même tout en accompagnant la ronde de ce manège mécanique autour de la montre. Enfin, à l’opposé du cadran des heures, on peut repérer un « tourbillon » (le tic-tac mécanique de la montre) qui tourne également sur trois axes pendant toute sa course satellisée. Une telle somme de subtilités mécaniques serait déjà extraordinaire, mais elle est rendue encore plus spectaculaire par l’irruption dans cet « aquarium » d’une pieuvre en titane sculptée en trois dimensions et finement peinte aux couleurs d’un octopode tropical (détails ci-dessus). Bien entendu, cette pieuvre aux huit tentacules déployées accompagne le mouvement mécanique dans sa translation circulaire à l’intérieur du boîtier. De quoi faire de cette ménagerie subaquatique une des plus spectaculaires démonstrations de virtuosité mécanico-esthétique de ce début d’année…

BELL & ROSS : De l’art d’illuminer le temps qui passe…

C’est dans la pénombre qu’on apprécie le mieux la lisibilité particulière de ce chronographe Bell & Ross BR03-94 « Horolum », montre « instrumentale »au style inspiré par les compteurs d’un cockpit d’avion,qu’on voit s’illuminer d’un vert pâle qui rappelle celui des pistes d’atterrissage qu’on « allume » dans l’obscurité des nuits guerrières. On appréciera le cadran sandwich (deux plaques, celle du dessus étant perforée pour dévoiler la matière ultra-luminescente de celle du dessous) qui accentue l’éclat de ce cadran en lumière atténuée. On ne résistera pas à l’élégance « militaire » du microbillage mat d’un cadran et d’un boîtier valorisés par leur design minimaliste : un « dépolissage » on ne peut plus contemporain, parfaitement cohérent avec la rigueur des lignes de ce chronographe…