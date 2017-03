Quand les requins s’inquiètent, quand le King retrouve son micro et quand la flasque de malt écossais se travaille en Suisse: c’est l’actualité des montres

HERMÈS: L’air du temps dans une ancre qui prend des couleurs…

La montre Cap Cod d’Hermès, c’est, depuis plus d’un quart de siècle, l’histoire d’un carré dans un rectangle, avec ce qu’il faut de courbes pour fluidifier les formes et ce qu’il faut de cuir pour s’inscrire dans la tradition sellière de la marque. Le tout fonctionne aussi bien au masculin qu’au féminin, ce qui n’est pas si fréquent. Les puristes vont diront que le dessin du boîtier est inspiré par ce maillon d’une chaîne d’ancre dont Hermès a fait un de ses repères identitaires. À partir de ces principes fondateurs, dont la force est capable de résister non seulement aux outrages du temps, mais aussi aux délires des créatifs, il suffit d’avoir un peu d’imagination.

Entre le bleu de Malte, le veau étoupe et le rouge Hermès, les modèles féminins de cette année jouent sur deux tableaux (boîtier de 33 mm et mouvement à quartz) pour proposer une des montres les plus élégantes du printemps. On peut aussi opter pour quelques « bracelets de force » – des « manchettes » très Hermès forcément – ou pour des modèles masculins plus « horlogers », avec des mouvements mécaniques de grande classe et des finitions de cadran très soignées. On l’aura compris : sans être une marque horlogère pure et dure (donc légèrement ennuyeuse), Hermès sait nous livrer un temps cousu d’intelligence, d’élégance et d’esprit très français, toujours original et primesautier.

MICHEL HERBELIN: Changer son bracelet plutôt que son montre…

Pour accompagner le retour des beaux jours, une nouvelle giboulée de couleurs pour des marques les plus sympathiques de la scène horlogère française. Michel Herbelin a rhabillé dans un style pop et décalé son Antarès, avec le privilège de varier les plaisirs grâce à une trentaine de bracelets assortis ou désassortis (il suffit de monter deux couleurs différentes sur la même montre au cadran argenté, qui peut elle-même prendre des rondeurs ou garder ses angles). C’est mignon, efficace et sans prétention, avec un mouvement à quartz suisse qui permet de contenir la facture autour des 500 euros – comptez une centaine d’euros de plus par bracelet interchangeable, ce qui est un peu moins câlin…

HAMILTON: Le rupturisme soixantenaire était dans la pile…

Lancée en 1957, voici exactement soixante ans, par la maison américaine Hamilton, la Ventura était, historiquement, la première montre électrique de série. Elle était disruptive à plusieurs titres : d’une part, il suffisait d’une pile pour qu’elle fonctionne avec la plus grande précision – c’était révolutionnaire pour l’époque (même si la maison française Lip avait expérimenté cette technique en 1952, mais sans lui donner de suite commerciale). D’autre part, la montre avait une forme plus ou moins triangulaire très moderniste : il n’en fallait pas plus pour en faire une icône de la génération du Baby Boom. Enfin, une star comme Elvis Presley – « The King of Rock’n’roll » allait lui donner ses lettres de noblesse dans un film comme Blue Hawaii (1961). Six décennies plus tard, la maison Hamilton est passée sous le pavillon suisse du Swatch Group, mais la Ventura procure toujours les mêmes émotions rupturistes au poignet : elle nous revient cette année dans différentes versions anniversaires, dont un modèle féminin gentiment habillé de jeans (quartz, 875 euros), mais on lui préférera une version automatique plus expressive, dont le cadran « squeletté » rappelle les micros d’Elvis Presley sur scène (1 600 euros). Nostalgie, quand tu nous tiens…