Quand les pierres pleurent de lumière, quand le plus léger reste le plus lourd et quand la boule s’emballe : c’est l’actualité des montres en fin de Wonder Weekgenevoise

Rêvons un peu avec les montres de cette collection « Dior et d’Opales », qui donnent l’heure, certes, mais qui donnent surtout du plaisir, qu’on dévoile ou qu’on escamote le cabochon mobile qui masque le cadran. C’est la magie des « montres à secret » – tantôt bracelet, tantôt montre, toujours parure et toujours magnifique au poignet. Comme son nom l’indique, cette Exquise Opale de haute joaillerie marie diamants et tourmalines, émeraudes, turquoises et saphirs, à de magnifiques opales, qui sont une des pierres les plus fascinantes de l’univers lapidaire. Des feux s’allument en permanence au cœur des opales, pierres vivantes qui reflètent les couleurs des pierres précieuses qui les entourent : Victoire de Castellane, la directrice artistique de Dior, a su capter cette diaprure pour en faire la clé du temps qui apparaît ou disparaît derrière la goutte d’opale figée dans l’éternité de sa lumière. C’est tout simplement magnifique, magistralement coûteux et parfaitement unique ou presque (chaque opale venue des lointaines terres australes possède sa propre poésie chromatique) – d’autant que l’opale est une des pierres les plus difficiles à maîtriser pour les joailliers tellement elle peut resplendir ou… mourir sans beauté si elle n’est pas bien traitée. Si le temps avait une couleur, ce serait celle de l’opale, c’est-à-dire toutes les couleurs de la nature. La collection Dior et d’Opales rend à ces opales chamaniques un hommage mérité : quelle belle idée d’avoir fait de l’opale la vigilante gardienne du temps !

BAUME & MERCIER: De haute ambitions qui font profil bas…

Les horlogers suisses commencent à l’avouer sans le dire : depuis des années, ils nous prenaient pour des Chinois capables d’acheter n’importe quoi à n’importe quel prix, mais leur grand délire sinophile a été fracassé par la crise. Du coup, les montres redeviennent plus « normales » et les prix plus « réalistes », ce qui rend les marques les plus intelligentes soudain plus accessibles. Un bon exemple avec Baume & Mercier, vénérable temple de la tradition suisse depuis 1830, qui vient nous tenter avec sa nouvelle collection Clifton Club, facturée sous les 2 000 euros alors qu’elle nous aurait rançonné au double de ce prix voici trois ans. Merci à la lutte anti-corruption de M. XI Jinping, le président chinois, qui a obligé les marchands du temple – généralement Suisses – à davantage de modestie ! Atouts de cette Clifton Club : la bonne taille (42 mm), la bonne minceur (10 mm d’épaisseur), les jolies courbes (admirez le profil galbé du boîtier), le bon style sport chic (avec les inusables codes des montres de plongées), les petits détails qui donnent de l’élégance (le cadran tridimensionnel, le filet orange qui cercle les minutes, les aiguilles viriles, le bracelet bien intégré, etc.), la fiabilité dans le goût 4 x 4 urbain (100 m d’étanchéité, couronne visée, lunette tournante, touches luminescentes discrètes, etc.) et, nous l’avons avoué d’emblée, le bon prix. Un bien joli palmarès pour commencer l’année…

KLYNT : Le grand frisson suisse sans extorsion de fonds… Dans la série des nouvelles tendances suisses à la modestie, voici la nouvelle génération des montres Swiss Made encore plus accessibles : la marque Klynt sera lancée dans quelques jours sur les réseaux sociofinancement(Kickstarter) et mieux vaudra ne pas tarder pour souscrire à la première offre, qui sera proposée autour des 925 euros – signée par une « grande marque » et avec un tel design, la même montre en vaudrait certainement trois à quatre fois plus. Les jeunes designers de Klynt ont mis tout ce qu’ils avaient dans les tripes au cœur de cette première proposition : un boîtier en acier de 43,5 mm, un cadran architecturé tout sauf classique, une très originale « petite seconde » par disque à 9 h, une date par disque à 2 h, des finitions sablées et satinées bien dosées, le tout Swiss Made, forcément, avec un mouvement automatique d’excellente réputation. C’est un peu comme si on pouvait ouvrir un compte en Suisse sans subir les foudres du fisc français : on peut s’offrir une montre suisse sans être victime de cette extorsion de fonds qui était la spécialité inavouable des watch valleys horlogères. Si les deux mots « élégance contemporaine » ont un sens, ils peuvent aussi se raccourcir en un seul : Klynt (rubrique libre de toute publicité, mais non de toute admiration pour cette réussite de jeunes designers… français !)…