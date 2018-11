Quand le Père Noël fait son shopping et quand les Français bombent le torse : c’est l’actualité des montres au cœur de l’automne

n’en est pas moins très français : la toute jeune marque Klynt est née sur les réseaux de sociofinancement et elle y revient (sur Kickstarter ) pour lancer sa seconde collection, qui est esthétiquement encore plus aboutie que la première. Deux offres : une montre mécanique nettement sous les 500 euros et une montre à quartz clairement sous les 300 euros, soit 30 % sous le futur prix public : on aura compris qu’on fait de très belles affaires avec ces souscriptions qu’adorent les nouvelles générations. Ce qu’on aime dans ces nouvelles collections : la simplicité d’un style qui reste cependant très original et, surtout, le tour d’heures bombé, qui apporte sa touche de haute horlogerie à une montre néanmoins très accessible. La nouvelle génération horlogère sait y faire et elle le prouve !

OCHS und JUNIOR : La simplicité comme vocation mécanique…

Regardez bien cette montre qui n’a l’air de rien : d’une part, elle témoigne d’un minimalisme très réussi, mais, d’autre part, elle prouve aussi qu’on fait très simple en restant compliqué. C’est la vocation de la manufacture Ochs & Junior, basée à Lucerne et fondée par l’horloger Ludwig Oechslin, un des magiciens suisses de la complication mécanique. Explication : cette montre suisse à deux aiguilles comporte en fait un « calendrier annuel » – c’est-à-dire que, par un jeu subtil et très discret de disques en couleur qui évolue sous les perforations du cadran, la montre indique le jour, la date et le mois de l’année (en plus de l’heure et de l’indication jour-nuit), avec un seul changement manuel à faire tous les ans, le 1er mars (en fonction des variations de la durée du mois de février). Le génie mécanique de Ludwig Oechslin est d’avoir réussi à imaginer ces affichages avec un nombre extraordinaire réduit de composants mécaniques : guère plus de… six, alors que ces calendriers annuels en réclament généralement dix à vingt fois plus. D’où le prix réduit de cette montre compliquée : moins de 8 000 euros ! Ce calendrier annuel existe en trois tailles : 42 mm, 39 mm et, désormais, 36 mm pour les poignets féminins. La mécanique horlogère devient ainsi la plus noble conquête de la femme…