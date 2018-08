Quand passent les chenilles et quand le gorille vous salue bien : c’est l’actualité septembriste des belles montres

MB&F : Les triples chenilles d’une horloge qui roule...

Vainqueur des Sudistes à l’issue de la Guerre de sécession puis président des États-Unis, le général Grant a ensuite donné son nom à un tank de la Seconde guerre mondiale (série des M3 Lee). L’horloge de table « Grant » développée par le laboratoire créatif MB&F en partenariat avec le pendulier L’Épée 1839 s’inscrit dans cette tradition blindée par ses trois chenilles [l’horloge peut rouler !] et par son armature d’acier et de laiton traités au nickel et au palladium : si elle ne tire pas au canon [encore que la clé de remontage, à gauche sur l’image ci-dessous, pourrait en faire fonction], elle égrène les heures et les minutes avec son cadran-tourelle inclinable sur trois positions.

Le cœur battant de cette mécanique de haute horlogerie est disposé sous un globe qui pourrait passer pour la boîte crânienne du mouvement (vidéo ci-dessous). À près de 25 000 euros le « jouet de garçon », on aura compris que cet objet du temps radicalement futuriste n’est pas un Transformer de fantaisie, mais l’expression d’une volonté affirmée de repenser en termes contemporaines la bonne vieille pendule de bureau : « Grant » a tout de l’ancienne « pendulette d’officier » et c’est peut-être pour cette raison, autant que pour l’allusion au tank M3, qu’on a pu la baptiser « Grant ». Le général aurait aimé...

GORILLA : Le gorille vous salue bien...

Rien dans cette montre qui soit banal, pas un angle qui n’ait été soigneusement pensé, pas un volume ni une courbe n’ont été laissés au hasard – ce qui est la moindre des choses pour une « montre de designer » qui a voulu, en lançant sa propre marque, s’affranchir des contraintes d’une grande marque et traduire en termes post-modernes l’idée qu’il se faisait d’une montre au XXIe siècle. La taille n’est pas mince (44 mm de titane, d’aluminium, de céramique, de fibre de carbone et de caoutchouc), les finitions sont Swiss Made (la jeune marque Gorilla est partenaire de la manufacture Vaucher) et le mouvement automatique, forcément suisse, présente un subtil et habile mélange d’heures « défilantes » : trois « satellites » portent les chiffres des heures pour faire défiler, à chaque heure, pendant soixante minutes, leur index sur le segment semi-circulaire des minutes (seule l’aiguille des secondes fait le tour du cadran). Le plus fou est sans doute le prix de cette Fastback Drift Swiss Made : aux alentours de 2 700 euros pour une montre qui ne sera éditée qu’en 250 exemplaires ! Avec toute autre « grande marque » suisse qui se respecte, on aurait doublé ou triplé ce tarif. Le gorille vous salue bien, comme disait Lino Ventura dans les années 1950 [quand il jouait Géo Paquet, dit « le gorille »]...