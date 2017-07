Quand les palmiers prennent leur temps et quand les agents secrets s’offrent des vibrations fortes : c’est l’actualité des montres à la veille des vacances

HUBLOT : Des cigares roulés comme des montres suisses…

On peut voir dans le cigare un « vice » haïssable et bannissable des médias : c’est la loi (socialiste) française, qui assimile tout discours à ce sujet à une infraction au « sanitairement correct » du moralisme ambiant. On peut aussi considérer le cigare comme un trésor « culturel » légué par les anciens peuples des Caraïbes, qui en fumaient des siècles avant que Christophe Colomb ne se mêle de les évangéliser. En République dominicaine, le cigare est même une sorte de « trésor national », dont le plus précieux joyau serait le Château de la Fuente, vaste demeure coloniale dont Carlos Fuente, héritier d’une famille de cigariers cubains et dominicain d’adoption, a fait la manufacture qui produit les « Opus X », considérés comme les meilleurs cigares du monde (titre disputé par trois ou quatre maisons).

Vitoles exceptionnelles, aussi précieux que coûteux, mais comparables en tous points à un grand premier cru de Bordeaux, ces « Opus X » fêtent cette année leur vingtième anniversaire. Dans les vallées tropicales des domaines Fuente, maison centenaire, on crée des cigares avec le même naturel qu’on assemble des montres dans les vallées horlogères suisses. La tentation était grande de créer une montre capable de rendre compte de la « folie » Fuente : mission confiée à la maison Hublot, revenue depuis une quinzaine d’années sur le devant de la scène. La nouvelle Classic Fusion Fuente 20e Anniversaire témoigne d’une certaine effervescence caraïbe, tant dans ses couleurs de violent coucher de soleil sous le tropique du Cancer que dans la profusion de ses ciselures baroques. Si on est effectivement très loin du style minimaliste scandinave cher aux apôtres du néo-vintage, les aficionados de Don Fuente ne s’y sont pas trompés : les trois séries limitées sont déjà pré-vendues à des amateurs latinos plus impatients de porter cette montre exubérante que de fumer les « Opus X » qui doivent mûrir pendant un minimum de deux ans avant d’être dégustés…

MICHEL HERBELIN : L’élégance française en version originale…

Franchement, pour moins de 300 euros, cette montre Ve Avenue a une classe incroyable et elle témoigne superbement de l’actuelle vitalité de l’horlogerie française. On aime le côté carré de son caractère, intelligemment adouci par les arrondis de son boîtier ajouré. On aime aussi sa couronne de remontage déportée à midi (c’est la touche vintage en version originale). On aime également son cadran aux grands chiffres pleins de personnalité. On aime enfin ses bracelets de couleur, tendres ou classiques selon l’humeur du moment. Une telle élégance à un tel prix : les montres françaises ne se cachent plus pour grandir…