Quand l’or s’enflamme pour la panthère, quand la remplaçante pointe son cadran et quand le paon joue les coquins : c’est l’actualité des montres (pour saluer la nouvelle année)

CARTIER: Les subtilités thermo-chromatiques d’une bien belle panthère…

Mieux qu’une carte de vœux, une vraie promesse de bonheur pour cette nouvelle année : Cartier est de retour chez Cartier !

Cartier redevient Cartier ! Après des années d’improbable incursions dans une surconnotation mécanique trop compliquée et esthétiquement trop hirsute, Cartier renoue avec sa tradition d’élégance, d’originalité et de finesse. En témoigne cette montre Ronde Louis Cartier « Or flammé » qui sacrifie, c’est vrai, à la mode des « métiers d’art » [désormais un peu trop vue et banalisée], mais en y apportant cette extraordinaire technique de l’« or flammé », rarement sinon jamais vu dans la décoration horlogère. Soumis à la flamme, l’or prend des teints très variées en fonction de la température d’exposition, du plus bleu (chaleur la plus intense avant la fusion) et plus beige (température la plus basse). Dès qu’on maîtrise cette palette thermo-chromatique, on peut en jouer pour colorer un motif déjà tracé sur la plaque d’or du cadran : c’est ainsi qu’on dessine à la flamme le pelage de la panthère fétiche de Cartier. On imagine d’emblée les difficultés techniques de ce passage au feu et la minutie extrême des opérations qui mènent à ce camaïeu d’une rare profondeur : il fallait bien quelques diamants baguette pour cercler d’une précieuse lunette de tels chefs-d’œuvre. La réussite est totale…

GIRARD-PERREGAUX: Le meilleur du style vintage en toute tranquillité d’esprit…

Pas de nouvelle année sans nouvelles montres : alors que le marché du sport chic féminin se cherche de nouvelles références pour succéder à la « petite Rolex » de base, voici qu’une nouvelle Laureato pointe son nez chez Girard-Perregaux, la manufacture suisse en pleine renaissance. Le design de la montre remonte au milieu des années 1970 et il a particulièrement bien vieilli : lunette octogonale, cadran rond et bracelet à larges maillons souples intégré dans le boîtier de 34 mm. On est dans l’esprit vintage, avec la note précieuse des diamants qui soulignent la géométrie de la montre et une intelligente alternance du satinage et du polissage de l’acier. Ceci sans oublier la délicatesse du texturage du cadran ardoise. Pour la tranquillité d’esprit et pour éviter de s’écailler les ongles, le mouvement est à quartz, technologie dont Girard-Perregaux a été un des pionniers. Une montre facile à vivre et très facile à porter, au bureau comme en soirée ou en week-end. Serait-ce donc la « remplaçante » tant attendue ? Girard-Perregaux, c’est au moins plus original !

VICTORINOX: La montre comme instrument de survie…

Histoire de bien commencer l’année, une bonne nouvelle pour les amateurs de belles montres accessibles : la fameuse montre I.N.O.X. de Victorinox, déjà hors du commun en acier, encore plus intéressante (plus légère) en fibres de carbone, est désormais équipée du fameux bracelet en paracorde (suspentes de parachutes tressées). Boîtier noir et bracelet noir pour la montre la plus résistante du monde (130 test d’endurance), qui est désormais une des plus vendues en France du fait de son prix très bien étudié (949 euros avec le bracelet Paracorde, 849 euros sur bracelet caoutchouc). Un bracelet en paracorde est un accessoire de survie : cette corde en nylon de plus de quatre mètres de long est tissée de sept fils ultra-résistants qui peuvent permettre de créer un filet de pêche, un lacet pour piéger du gibier ou d’installer un abri de fortune. Si vous devez détresser votre bracelet pour vraiment assurer votre survie, racontez votre aventure à la marque suédoise Naimakka qui les fabrique : elle vous le remplacera !