Quand les "nounours" enfilent leurs jeans et quand les dames flirtent avec la virilité : c’est l’actualité des montres au cœur de l’automne

RALPH LAUREN : Une nostalgie régressive très assumée…

Ne confondez pas « Ralph Lauren » et « Polo Ralph Lauren » : c’est la même maison, mais ce n’est pas exactement la même marque ! Pour son cinquantième anniversaire, la maison Ralph Lauren nous propose une ligne de montres un peu plus accessibles et en tout cas très orientées vers les marqueurs identitaires de la culture américaine. On y reconnaît le Teddy Bear (disons le « nounours ») qui est une des icônes de cette culture, rhabillé en casual ou en plus formal, avec des jeans ou en tuxedo, sans oublier le drapeau américain sur le sweater.

Vendue autour des 1 000 euros, cette collection « Polo Bear » en série limitée s’avère Swiss Made, par son mouvement automatique comme par sa qualité de réalisation. C’est amusant, c’est mignon, c’est élégant, c’est gentiment régressif et c’est très enraciné : du meilleur Ralph Lauren, ce « nounours » de poignet !

SAINT HONORÉ : On va commencer par le bracelet… Dans la série « Les horlogers français vont de l’avant », Saint Honoré passe dans le camp des marques qui croient à la carpo-révolution – celle des montres connectées. Même si elle n’est plus strictement une « marque familiale française » [puisqu’elle vient d’être rachetée par un groupe spécialisée dans la distribution horlogère], la maison Saint Honoré nous propose, pour commencer, un bracelet connecté : la montre reste « classique », mais on remarque sur le bracelet un petit écran tactile, qui se connecte par Bluetooth à votre téléphone : il peut afficher non seulement les notifications d’appel du téléphone, mais aussi les données biométriques toujours utiles du capteur d’activité caché dans la puce de l’écran (nombre de pas, calories brûlées, sommeil, etc.). C’est très efficace et très discret : des alertes vous sont délivrées par vibration pour les rendez-vous ou l’inactivité prolongée. Si vous avez égaré votre téléphone sous le canapé, ce petit écran va le faire sonner. Vous pouvez même déclencher à distance l’appareil photo du smartphone. Avantage supplémentaire de ce bracelet connecté SH Connect, d’une grande simplicité d’usage : il peut s’adapter sur de nombreuses montres de la collection Saint Honoré (c’est une question de largeur), mais aussi d’autres montres d’autres marques…

BAUME : Une recyclage éco-responsable du grand frisson olympique…

Dérivée, sinon clonée, à partir des cellules souches de la vénérable maison Baume & Mercier, la tout jeune marque Baume (tout court) n’a pas six mois d’existence, mais elle commence à affirmer son originalité avec une certaine autorité. Née de la volonté d’illustrer les nouveaux rapports à la montre de la nouvelle génération, plus soucieuse d’environnement que d’ostentation statutaire, Baume propose cet automne une montre réalisé à partir de planches de skateboard recyclées : on remarque sur les boîtiers (42 mm) les couches de lamelles de bois collées dont sont faites ces planches ultra-techniques – n’oublions pas que le skateboard est désormais un sport olympique ! On retrouve cette volonté éco-respectueuse dans le travail du bracelet en liège, matériau naturel lui aussi facilement recyclable et remplaçable. Le cadran est élégant, avec une lecture séparée des heures (sur vingt-quatre heures : les skateurs vivent à l’heure du monde) des minutes et des secondes. Le mouvement est automatique, avec une couronne de remontage déportée à midi pour la singularité, mais aussi pour la symétrie d’une montre dont les « anses » (ce qui tient le bracelet) pivotent pour s’adapter à toutes les tailles de poignet. Ces montres ont été développées avec HRS (Human Recreational Services), une des célébrités mondiales de la « glisse » urbaine…