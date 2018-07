Quand les Mini font des bulles et quand les heures veulent sauver la planète : c’est l’actualité des montres de l’été qui prennent des vacances

ICE-WATCH : L’élégance de l’acier alliée aux codes classiques…

Voici une « montre de l’été » qui bouscule les idées reçues : vous avez toujours cru que Ice-Watch ne faisait que des montres en silicone bariolé, c’est tout faux ! Voici une Ice Steel qui, comme son nom l’indique, est taillée dans l’acier, avec un style viril qui fusionne les codes de la plongée et les codes du « sport chic », qui sont désormais ceux de l’urbain contemporain décontracté. Un peu de couleurs, mais pas trop et surtout toujours dans le respect de l’élégance spontanée de la montre, une étanchéité à 100 mètres pour un été sans souci, deux tailles de boîtier pour s’adapter à chaque poignet (40 mm ou 44 mm), un mouvement électronique qui rassure pour éviter tout souci et un prix qui emporte la conviction : même avec un bracelet métallique au design très réussi, vous n’en aurez que pour moins de 150 euros (moins de 120 euros avec un bracelet en silicone).

Pas belle, la vie des montres de l’été chez Ice-Watch ?

TRILOBE : Une nouvelle haute horlogerie à la française…

Ce sera sans doute une des montres de la rentrée, mais vous en rêverez tout l’été et ce sera sans doute une des créations de la nouvelle horlogerie française dont on parlera le plus à l’automne. Au lieu des aiguilles classiques, trois disques décentrés qui tournent pour indiquer heures, minutes et secondes : une complication mécanique mise au point en Suisse pour Trilobe, qui entend jouer sa petite musique originale dans la cour des grands, du côté d’une élégance à la Laurent Ferrier et d’une innovation néo-classique à la De Bethune. Pour l’instant, le prix reste gentiment français (un peu au-dessous des 7 600 euros, ce qui est beaucoup, mais plutôt justifié par l’originalité du contenu mécanique et stylistique de la montre, qui a choisi le label Swiss Made pour se lancer à la rencontre des amateurs. Cette haute horlogerie « à la française » entend renverser nos vieilles habitudes de lecture du temps : ce n’est pas faux si on songe que, cette fois, les « aiguilles » (qui sont ici des index trilobés) sont fixes, alors que défile devant elles le décompte du temps qui passe. Retenez bien le nom du créateur : Gautier Massonneau, qui a fait le bon choix en misant sur l’atelier suisse du méchanicien Jean-François Mojon (Chronode) pour aller au bout de son rêve. L’élégance et la sobriété du boîtier en acier de 41,5 mm témoigne d’une indéniable « touche française ». Pas belle, la vie de la nouvelle haute horlogerie tricolore ?