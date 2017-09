Quand Melody nous fait une déclaration d’humour et quand George prend sa revanche : c’est l’actualité des montres au premier jour de l’automne

KLOKERS : Ne vous refusez pas ce cadeau néo-rétro…

Voici deux ans, Atlantic-tac (7 août 2015) vous révélait le lancement en souscription sur Kickstarter du projet Klokers, qui allait exploser les compteurs en récoltant plus de 600 000 euros. Alors que la « crise horlogère » anesthésiait les marques suisses, cette réussite était la démonstration d’une vraie demande insatisfaite de nouveaux concepts horlogers. Depuis, Klokers a grandi et ses dirigeants viennent de lancer une seconde opération de financement collaboratif pour accompagner un nouveau tour de table. L’opération sera lancée dans quelques jours, toujours sur Kickstarter, et il faudra en profiter sans tarder, parce que 150 euros (prix de souscription, au lieu de 350 euros) pour une telle montre, c’est mieux qu’un prix d’ami, c’est un cadeau !

La Klok-08 reprend le principe de la Klok-01, avec un affichage de l’heure dans le style des règles à calcul circulaires (un index sous lequel défilent dans un sens anti-horaire les disques des secondes, des minutes et des heures), mais dans un style néo-rétro très influencé par les couleurs patinées des montres héritées des années 1950 et 1960. Du grand art dans la manière d’accommoder un design ultra-contemporain (légèrement réduit en taille, avec un boîteir de 39 mm) à la sauce vintage. Pour ne rien rater de cette souscription, on peut déjà se préinscrire sur Kickstarter…

Lien Atlantic-tac : http://www.atlantico.fr/rdv/atlantic-tac/quand-danois-nagent-dans-ombre-...

Lien Kickstarter : https://www.klokers.com/fr/kickstarter

BELL & ROSS : Au carrefour des codes de la route et de l’avion…

Après la Seconde Guerre mondiale, les surplus militaires débordaient d’équipements inutiles, comme ces réservoirs de secours prévus pour des avions de chasse cloués au sol par la fin du conflit. Quelques petits malins avaient récupéré ces BellyTankersde Mustang P-51(« réservoirs ventraux », de belly : ventre + tanker: réservoir) pour en faire des engins de course : quatre roues et un moteur V8 ajoutés à cette forme fuselée en goutte d’eau, c’est la promesse d’émotions sur la piste-miroir parfaite des lacs salés américains. Entre Bell & Ross et la vitesse aéronautique et automobile, c’est une ancienne histoire d’amour : il était inévitable que la marque consacre une montre au style BellyTanker, qui reste le plus beau mariage du ciel et de la route. On retrouve donc dans la montre BellyTanker tous les codes de l’avion et de la course automobile : les gourmets de la belle horlogerie sportive apprécieront les deux compteurs contrastés de chronographe rond à poussoirs vissés, le cuivre de son cadran métallisé et l’aiguille des secondes dont le contrepoids a pris la forme d’un avion…