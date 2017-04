Quand la Machine en chocolat noir tire sa révérence et quand le chronographe met toutes les chances de votre côté : c’est l’actualité des montres en mode pré-présidentielle

DOLCE & GABBANA : La haute joaillerie façon retour du marché…

Personne n’attendait une griffe de mode comme Dolce & Gabbana à un tel niveau d’expressivité dans la haute joaillerie et dans la haute horlogerie, mais la marque a frappé très fort pour son retour sur ces marchés, après des années de licences incertaines. Dolce & Gabbana affirme et assume avec une créativité stupéfiante son identité de marque de couture qui n’hésite pas à casser les codes : cette montre Chiuso (qui n’est qu’une par d’autres merveilles présentées cette année) témoigne d’une exceptionnelle maturité dans l’art de marier les belles montres (il s’agit d’une « montre à secret » dont le couvercle est refermable) et les beaux bijoux, puisque l’ensemble forme un précieux bracelet en même temps qu’un bouquet de tomates (!) posé autour du poignet avec des dizaines de rubis, d’émeraudes, de perles, de sphères de corail et de tsavorites.

Ne demandez pas les prix, ils sont tout aussi exceptionnels que cette pièce ! On passe rarement place Vendôme pour faire son marché d’été, mais Dolce & Gabbana pourrait parfaitement y ouvrir un étal de quatre saisons…

OXYGEN : La montre que tous les papas attendent pour leur Fête…

La jeune marque française Oxygen se relance cette année avec des collections qui sont autant d’hommages aux montres des années 1950 à 1970. Après avoir puisé son inspiration du côté des icônes horlogères (les collections précédentes étaient très influencées par Rolex), Oxygen en revient à des lignes plus urbaines, comme cette City Legend 40 qu’on croirait récupérée dans une vitrine d’avant la révolution du quartz des années 1980 : boîtier aminci en 40 mm, verre bombé, cadran microbillé, lignes fluides et style rétro – limite Bauhaus – avec une petite seconde à six heures, des aiguilles effilées et des index tirés au cordeau. La bonne nouvelle, c’est le prix, resté bloqué sous les 180 euros – ce qui fait de cette montre en série limitée (888 exemplaires) une candidate très sérieuse pour une jolie Fête des Pères, juste avant l’été (six options de couleurs pour le cadran et mouvement électronique)…

MARCH LA.B : Plus furieusement tendance, tu meurs…

Qu’est-ce qu’une montre ? Avant tout un style, qu’on repère dans un boîtier (celui de cette Seventy de la marque indépendante française March LA.B se reconnaît à sa couronne de remontage à quatre heures) – notamment à ses dimensions plus réduites (36 mm) qui sont la nouvelle tendance. On repère aussi le style d’une montre à son cadran, que March LA.B propose en différentes couleurs plus ou moins soleillées, dont un vert anglais qui pourrait bien être le prochain « bleu » si fashionable cette saison. Le style, c’est enfin un bracelet : on a opté ici pour le « perlon », un mode de tressage furieusement à la mode dans les années 1960-1970, ce qui permet d’offrir un prix tout aussi furieusement « stylé » autour des 250 euros. Cette Seventy est à la fois une des montres les plus attirantes et une des plus intéressantes de ce printemps (mouvement électronique)…