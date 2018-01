Quand les lions cachent leurs précieux secrets et quand la nuit des temps s’habille d’or rose : c’est l’actualité des montres en phase de surexcitation annuelle

MONTBLANC : La rétro-nostalgie des montres guerrières d’autrefois…

Après avoir racheté la fameuse manufacture Minerva, sans doute pour accroître sa légitimité dans l’horlogerie de référence, la maison Montblanc avait semblé ne pas trop savoir quoi faire de ce patrimoine – hormis quelques improbables « super-complications » mécaniques qui ne convainquaient personne. Changement de ton cette année, pour les 160 ans de Minerva, avec une nouvelle collection de montres « Montblanc 1958 » inspirées par les montres militaires que produisait Minerva dans les années 1920 et 1930. Ça tombe bien, le vintage est à la mode et le style militaire également : tout a été retravaillé, des cadrans aux boîtiers et même aux bracelets, mais on n’a pas perdu l’esprit rétro-nostalgique des montres de l’époque.

On va donc apprécier – en plus de la modération des prix – le retour des cadrans « militaires » dans le goût de l’époque (superbes effets de « patine » à l’ancienne), des boîtiers en bronze, des chronographes à deux compteurs comme dans le temps, avec un ou deux poussoirs, des aiguilles en vitrail, des verres saphir bombés, des bracelets en toile et beaucoup d’autres détails qui raviront les amateurs. Tout est « juste » dans ces Montblanc 1958, jusqu’à l’adoption d’un ancien logo de la marque avec un profil du mont Blanc. C’est ce qui nous fait penser que Montblanc dispose, pour ce début d’année, d’une des collections les plus pertinentes et des plus percutantes du marché…

LIP : Les heures françaises du « vieux lion » britannique…

Si vous allez voir le film Les heures sombres consacré à Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, vous y découvriez la montre de poche Breguet que le Premier ministre britannique portaitau quotidien dans son abri pendant que les Allemands déversaient leurs bombes sur Londres. Après la guerre, le général de Gaulle a voulu offrir une montre à Winston Churchill et il a choisi une T18 en or de la maison française Lip pour remercier le « vieux lion » d’avoir soutenu les Français libres qui résistaient à Londres. Cette élégante T18 née en 1935 – dont les codes vintage n’ont pas pris une ride – est toujours disponible dans les collections de Lip et elle a pris le nom de « Winston Churchill ». Pour moins de 200 euros, on peut s’offrir ce morceau d’histoire à la fois sobre et chic…

DE BETHUNE : Une De Bethune pour le prix d’une montre…

Bien secouée par la récente crise horlogère, la manufacture De Bethune se relance avec une nouvelle stratégie de conquête d’une nouvelle génération de collectionneurs. Pour les amateurs de mécaniques néo-classiques contemporaines, De Bethune est une référence absolue, tant pour les mouvements qui repensent – sans dérapage « industriel » – les traditions des grands maîtres-horlogers du XVIIIe siècle que pour l’esthétique, elle aussi repensée pour créer de nouvelles émotions. La nouvelle DB27 « Titan Hawk » est une De Bethune irréprochable : mouvement automatique « maison » aux multiples brevets, boîtier de 43 mm en titane avec un très confortable « berceau » mobile pour le fixer au poignet (le confort au porter est indéniable, surtout avec la légèreté du titane), cadran argenté délicatement guilloché, aiguilles en acier sablé aux pointes bleuies à la flamme. Une montre plus De Bethune que nature, avec tous les détails qu’on aime ! L’autre bonne nouvelle, c’est le prix, étudié pour séduire les nouveaux amateurs : il sera situé nettement au-dessous des 40 000 euros, donc très au-dessus des tarifs généralement pratiqués par une manufacture qui n’a jamais été « bon marché ». Bref, cette DB27 constitue une des meilleures bonnes idées de ce début d’année : on peut s’offrir une vraie montre de haute horlogerie, exclusive et originale, en plus signée De Bethune, pour le prix d’une montre de série produite par des marques plus célèbres…