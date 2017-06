Quand l’imagination revient au centre du cadran et quand l'aventure devient un conte de fées horloger : c’est l’actualité des montres à la veille de l’été

SINGER REIMAGINED : Pour recentrer le regard sur l’essentiel…

Tous les amateurs de belles voitures connaissent l’atelier californien Singer Vehicle Design de Rob Dickinson, spécialisé dans la « ré-imagination » des Porsche 911 du passé : ces bolides ultimes entièrement revus et corrigés – de l’avis des amateurs, un « plus-que-parfait » automobile – sont facturés un demi-million d’euros et les collectionneurs attendent dix-huit mois pour être livrés. Parangon du « vrai luxe contemporain », Singer ne pouvait qu’avoir l’idée de faire une montre à l’image ré-imaginative de ses Porsche 911. Il a donc mobilisé sur le projet un des meilleurs designers horlogers contemporains, le Milanais Marco Borraccino, et un des meilleurs « motoristes » de l’horlogerie suisse, le Genevois Jean-Marc Wiederrecht.

Mission : ré-imaginer le chronographe avec la même passion que Singer a ré-imaginé les Porsche 911 et la même volonté de re-penser les icônes du passé en termes contemporains, sans jamais cesser de rendre hommage aux traditions de l’âge d’or. Ce qui excluait toute resucée vintage, cette plaie purulente de l’actuelle création horlogère. Le résultat est tout simplement une des plus belles nouveautés de l’année : la Track 1 est un chronographe totalement original, sur lequel on lit les heures, les minutes et les secondes du temps chronographié au centre du cadran [et non plus sur les petits compteurs annexes), comme sur une montre classique – c’est totalement innovant. De même, on lit l’heure et les minutes de la montre sur deux disques périphériques logés autour du cadran et repérés par un index fixe orange. Le boîtier (43 mm, très portable) renoue avec les boîtiers cambrés des années 1970, les deux poussoirs du chronographe étant disposés de part et d’autre, un peu comme les cornes d’un taureau. Mécaniquement, ce mouvement de folie est lui aussi très innovant. Évidemment, si on n’est pas prévenu, le prix fait frémir (un peu moins de 40 000 euros), mais c’est presque un cadeau si on le compare au grand banditisme pratiqué par les marques suisses pour d’insipides produits industriels.

LAVENTURE : Les explorateurs contemporains vont adorer ce nouvel « outil »…

Mercredi, Laventure était une marque totalement inconnue. Elle a débouché sur la scène horlogère grâce à Kickstarter, en raflant 100 000 euros de souscription dans les heures qui ont suivi son lancement sur ce réseau de sociofinancement. Pour une montre Swiss Made proposée à 1 600 euros – mais qui en vaudrait le double ou le triple avec la signature d’une grande marque, c’est exceptionnel, mais sans doute mérité par la qualité du design et l’allure générale de cette « Marine » au grand cœur, qui pourrait être à la fois la montre d’un aventurier du Jules Verne des « Voyages extraordinaires », celle d’un conquérant de l’impossible ou d’un explorateur contemporain. Tout est séduisant dans cette montre, de son boîtier très réussi, qui compile le meilleur des icônes horlogères d’aujourd’hui, à son cadran très travaillé, avec sa structure en « sandwich » (il y a deux cadrans superposés et repercés) et ses index virils. Le designer Clément Gaud – qui a quelques autres montres suisses à son actif, mais pour d’autres marques – a particulièrement soigné les finitions en alternant brossage, polissage et sablage des surfaces. Laventure, quel beau nom pour une nouvelle marque !