Quand les heures se segmentent, quand les minutes se volcanisent et quand les secondes se centrisent : c’est l’actualité des montres

ROGER DUBUIS : À l’avant-garde, entre l’étoile et la toile d’araignée…

Les trois couleurs vert-blanc-rouge qui encodent cette montre sont bien celles du drapeau italien : cette nouvelle Excalibur signée Roger Dubuis est effectivement l’oriflamme du nouveau partenariat noué entre la marque horlogère et le fameux bureau de design italien Italdesign, auquel on doit quelques-uns des plus fantastiques bolides de ces dernières années (ci-dessus). Il fallait au moins une « hypermontre » pour ces « hypercars », qui ont en commun des matériaux d’avant-garde comme le carbone et la céramique, mais aussi un certain sens de l’esthétique – parfois à la frontière de l’extravagance – et de l’architecture mécanique. Avec Roger Dubuis, l’horlogerie traditionnelle prend des accents futuristes : le mouvement a été épuré à l’extrême (« squeletté », comme disent les horlogers suisses) et restructuré autour d’une géométrie formelle en étoile – à moins que ce ne soit en toile d’araignée.

Issu d’une conception rigoureuse et sans concessions du design, le style de la montre est aussi intransigeant et « ultime » que celui des automobiles nées dans les ateliers d’Italdesign : mieux qu’un objet du temps, c’est un objet du désir…

FABERGÉ: La lecture intuitive née d’une complexité mécanique maîtrisée…

À une semaine de l’ouverture du grand salon horloger de Bâle (Baselworld), une excellente surprise mécanique : la maison Fabergé, héritière de l’atelier de joaillerie qui créait les fabuleux et précieux « œufs de Fabergé » collectionnés par les tsars, s’est mise en tête de fêter avec un chronographe mécanique – expression d’une certaine vision du temps – le centenaire du plus célèbre de ces « œufs », le Constellation. Un « œuf » à la légende particulièrement tragique, puisqu’il est resté inachevé : il était destiné au tsarévitch Alexei Nicolaevitch, sauvagement assassiné par les bolcheviks en 1917. C’était aussi le dernier des « œufs » imaginés par Fabergé. Il fallait pour ce centenaire un objet du temps exceptionnel : ce sera ce chronographe développé par le maître-horloger genevois Jean-Marc Wiederrecht, qui a tout simplement entrepris de repenser la traditionnelle mesure des temps courts par un chronographe. Pas de compteurs, mais un affichage intuitif et très facile des temps décomptés au centre de la montre, selon la logique traditionnelle des heures, minutes et secondes des cadrans horlogers. C’est aussi simple et évident à lire qu’extraordinairement compliqué à agencer, mais l’immense talent de Jean-Marc Wiederrecht a toujours été d’exprimer la complexité mécanique avec élégance et sobriété. Une montre génialement innovante…