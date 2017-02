Quand les heures baignent dans l’huile, quand les chevaliers sont dans le bleu et quand la performance change de taille : c’est l’actualité des montres

BELL & ROSS: Les couleurs de la compétition au poignet…

Une montre française pour la plus française des équipes engagées dans le championnat du monde de Formule 1 : Renault Sport a choisi la marque Bell & Ross comme partenaire horloger. Le nouveau bolide de F1 de la marque, la RS17 (ci-dessus), a donc logiquement donné son nom à la montre BR03 RS17, dont les codes esthétiques sont inspirés par le volant de pilotage d’une F1 (ci-dessous). Les matériaux eux-mêmes sont puisés les éléments d’un moteur avant-gardiste.

Le boîtier est en céramique noire pour la résistance aux chocs. Le cadran en fibre de carbone renforce cette vocation sportive, alors que le poussoir « marche-arrêt » du chronographe est en aluminium, anodisé en jaune comme la couleur dominante d’une voiture dont les performances sont en tout point dignes des avions qui étaient traditionnellement les inspirations des collections Bell & Ross…

RESSENCE: Des heures qui baignent dans une huile climatisée…

L’idée essentielle qui structure les propositions de la nouvelle marque Ressence est la lisibilité – remarquable sur cette « montre de plongée » d’un type totalement inédit. Lisibilité du temps qui passe, avec un cadran « orbital » qui ne cesse de tourner sur lui-même, les disques internes accompagnant ce mouvement satellitaire. La lecture du temps sépare clairement les minutes (centrales) des heures (à gauche) et des secondes (à droite, sur 90 secondes). La « jauge » à 6 h n’est autre qu’un affichage de la température de l’huile – parce que la grande innovation de cette montre est l’huile (37,5 ml) qui baigne son mécanisme d’affichage de l’heure, à la fois pour équilibrer la pression de l’eau sur le boîtier et pour supprimer tout phénomène de reflet ou de réfraction. Quel que soit l’angle de vue, la lisibilité sous l’eau de ce boîtier à tendance sphérique est irréprochable. Le volume de cette huile variant en fonction de la température, la montre est équipée d’un système de compensation par soufflets qui se compriment dans le volume de l’huile augmente sous l’effet de la chaleur et qui se dilatent quand l’huile refroidit. Autre originalité de cette Ressence Type 5 : il n’y a pas de couronne, le remontage et la mise à l’heure se faisant par le fond du boîtier en titane. Le mouvement est automatique. Seul le prix ne baigne pas dans l’huile : comptez 31 500 euros pour ce concentré de technologie !

DEWITT: Une DeWitt pour le prix d’une montre !

L’actuelle crise horlogère oblige les marques à s’adapter à la nouvelle demande, qui réclame les codes du luxe et de la haute horlogerie, mais qui n’accepte d’en payer le prix exigé dans les années de « bulle ». La maison DeWitt consolide son positionnement indépendant en acceptant de se repositionner à un prix plus accessible, comme en témoigne la collection Glorious Knights qui combine un boîtier en acier qui a conservé tous les marqueurs identitaires des montres DeWitt, un mouvement automatique de belle facture et un magnifique cadran bleu, d’une indéniable distinction. À moins de 6 000 euros, c’est une aubaine qui fait apprécier le réalisme d’une marque naturellement élitiste, qui sait cependant rester au niveau d’attente de ses amateurs – ce qui est une preuve de politesse et de bonne éducation des plus « aristocratiques » et ce qui est parfaitement naturel de la part d’une marque fondée par un descendant tout ce qu’il y a de plus légitime de l’empereur Napoléon Ier…