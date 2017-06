Quand les guerriers tricolores prennent leur temps et quand les alligators bénissent la mode vintage: c’est l’actualité des montres à la veille du Tour de France

TOUR DE FRANCE : Plus cycliste que moi, tu meurs !

Pour les horlogers suisses, chaque étape du Tour de France est une séquence promotionnelle. La Grande Boucle commence demain, avec la marque Tissot comme « chronométreur officiel » comme en témoigne l’affichage du temps sur les écrans, pendant la retransmission comme sur la ligne d’arrivée. En embuscade et comme toujours échappé devant le peloton : la maison TAG Heuer, plus active que jamais avec l’équipe BMC [impossible de rater le nom de la marque sur les maillots des coureurs] qu’on devrait voir assez souvent sur les podiums d’arrivée – et peut-être même à Paris : l’emplacement du logo sur les épaules du coureur a été imaginé pour rester très visible pendant les retransmissions télévisées !Les coureurs de l’équipe BMC portent en compétition la nouvelle montre Connected 45 de la marque, montre « intelligente » (smartwatch) qui les relie à leur directeur de course.

TAG Heuer n’hésite pas non plus à faire intervenir ses « ambassadeurs » (comédiens, mannequins, célébrités) dans les coulisses de la course et dans les allées du « Village » des villes où le Tour fait étape – bousculade garantie à chaque apparition. Quelques autres marques horlogères tenteront de tirer leur épingle du jeu cycliste. Le luxe horloger n’est plus incompatible avec la petite reine du « populo » et des « prolos »…

TUDOR : Plus tricolore que moi, tu meurs !

Tudor, la « petite sœur » suisse de la marque Rolex, a toujours aimé l’armée française. Dans les années 1960, Tudor équipait les nageurs de combat de la Marine nationale française. Cette fois, la marque a préparé pour les membres des forces spéciales, rattachés au COS (Commandement des opérations spéciales), une montre commémorative, limitée à une centaine de montres Black Bay. Édition numérotée pour chaque membre de l’unité (matricule effacé sur l’image ci-dessous) et gravée sur le fond de l’insigne du COS. Particularité unique dans les annales de la maison Tudor : un épatant marquage tricolore sur le cadran ! Une montre qui sera ultra-valorisée aux enchères dans quelques années et dont la revente constituera un excellent complément de retraite pour les « guerriers de l’ombre » de la République…

ZRC : Plus « nageuse de combat » que moi, tu meurs !

Tiens, puisqu’on parle des montres de plongeurs militaires dans les années 1960, saluons l’excellente initiative de la marque tricolore ZRC (logée près d’Annecy, mais à présent domiciliée à Genève pour un Swiss Made plus authentique) : cette maison historique de l’horlogerie française réédite la montre qui était livrée en 1964 aux plongeurs démineurs de la Royale, ainsi qu’aux nageurs de combat du commando Hubert. Une montre « à l’ancienne » qui ne pouvait s’appeler que « 1964 Spirit », avec son épais verre bombé, ses aiguilles porteuses d’un composant luminescent teinté « coquille d’œuf », son cadran patiné et son bracelet traité comme les sangles en toile de la grande époque. C’est avec une montre de ce genre qu’on avait coulé le Rainbow Warrior ! Le prix de cette superbe « plongeuse » est on ne peut plus sympathique : guère plus de 2 500 euros pour une montre automatique dont la couronne de remontage – à six heures – est protégée des chocs par le maillon terminal du bracelet, qu’on ne peut refermer que si la couronne est correctement revissée.