Quand le grand chic devient translucide, quand la lumière vient de la mer et quand l’arc-en-ciel met ses crampons : c’est l’actualité des montres au lendemain de la Chandeleur

S’il n’est pas question de transiger une seconde avec le style Big Bang qui s’impose à tous les happy few de la tribu Hublot, on peut en moduler l’expression tellement on compte de variantes de cette icône créée voici à peine plus de dix ans par Hublot. Pour combattre les grisailles de l’hiver, voici les fluorescences brodées de la série des Sugar Skull Fluo : de vraies broderies, dans la tradition des brodeuses de Saint-Gall, repiquées de couleurs inattendues (cobalt blue, sunflower, hot pink ou malachite green : en anglais, c’est plus chic, même si ces dentelles sont suisses alémaniques et réalisées par la fameuse maison Bischoff). Avec la céramique noire du boîtier de 41 mm, c’est un premier choc. Avec le motif à « tête de mort » (skull) choisi pour le cadran et prolongé sur le bracelet, c’est le second choc. Avec les pierres de couleur (saphir bleu, jaune, rose ou tsavorite) qui rehaussent la lunette de leurs lumières électriques, c’est l’éblouissement. La maison Hublot ne fait pas dans la dentelle, elle fait beaucoup mieux : s’il n’y a qu’une Big Bang à porter cette saison, ce sera cette Sugar Skull Fluo…

SPEAKE-MARIN: Le dandysme horloger a trouvé à qui parler…

C’est par passion pour la belle horlogerie que le maître-horloger Peter Speake-Marin a quitté son île britannique pour les rivages suisses du lac Léman. Il a gardé de la tradition anglaise le goût des « boîtiers de travail » (cylindriques, simples et fonctionnels, avec des attaches de bracelet volontairement puissantes), en leur ajoutant la bienfacture suisse qui s’attache aux mouvements « manufacture ». Sa touche personnelle, c’est la créativité exprimée par le cadran, avec une petite seconde inhabituellement placée à 1 h 30 qui vient équilibrer le micro-rotor du remontage automatique et le barillet qui apporte 52 heures de réserve de marche. Deux tailles de boîtiers (38 mm et 42 mm), deux esthétiques (or rouge pour la One, titane pour la Two) et un prix très bien placé pour une telle exclusivité (autour des 16 000 euros) : cette collection des One & Two est un vrai manifeste du nouveau dandysme horloger…

VAN CLEEF & ARPELS: Les humeurs de la mer… C’est un des plus extraordinaires bracelets horlogers qui ait jamais été produit place Vendôme, où la maison parisienne Van Cleef & Arpels tient vitrine depuis plus d’un siècle. Cette montre « Heure marine » » s’inspire (vaguement) d’une manille, mais c’est sa fluidité joaillière et son secret horloger qui enthousiasment. On remarque tout de suite les deux saphirs taillés en pain de sucre (27,34 carats) enchâssés dans un ruissellement de diamants soutachés de saphirs qui soulignent les courbes du bracelet. Une pression sur le cabochon en émeraude libère le secret d’un cadran en nacre cerné d’onyx et de diamants : le temps qui passe est un trésor dont le coffre s’ouvre par le plus précieux des couvercles. C’est à cet instant précis qu’on regrette de ne pas être milliardaire, parce qu’il faudra l’être pour passer cette pièce unique à son poignet…

.