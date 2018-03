Quand la fée Électricité câble les heures et quand la carpo-connexion gagne les chronos français : c’est l’actualité des montres à quelques jours du printemps

OXYGEN : L’essence même de ce chic parisien qu’on envie aux Françaises…

Dans la série « Les petites marques françaises ont bien du talent », connaissez-vous Oxygen ?Une maison parisienne qui ne se prend pas au sérieux, mais qui se place très sérieusement au poignet de ses clientes en leur garantissant une irréprochable « French Touch » assortie d’une promesse de prix abordables qui permettent de changer de montre sans s’obliger à changer de banquier. Ainsi, dans la série « Sport Legend » (ci-dessous), ce discret boîtier de 28 mm sait s’habiller d’or rose (cuir ou maille milanaise) et de style vintage (une glace bombée, un cadran lui aussi bombé façon année cinquante) pour moins de 160 euros – avec un mouvement électronique japonais pour une précision irréprochable pendant de longues années.

L’élégance du boîtier est évidente : au poignet, c’est la grande classe, l’essence même du style français et l’assurance de s’offrir les secrets du chic des plus jolies Parisiennes. Une classe qui se vérifie dans de nombreuses autres collections Oxygen de cette année, en sport chic comme en style traditionnel. À déguster sans modération…

BIJOUMONTRE : Dites-le avec des fleurs, en leur jetant la pierre…

Si la marque suisse Bijoumontre n’est encore que modestement connue, ce n’est pas une question de jeunesse (elle a été fondée en 2004), mais de discrétion, voire de timidité. Les origines de la maison sont joaillières et ses marchés plus souvent exotiques qu’européens. Ce qui n’empêche pas les bonnes idées créatives, comme celles de la collection Around The World, dédiées cette année aux fleurs. Il s’agit d’évoquer, en quelques montres, les souvenirs de jardins que nous avons pu connaître à travers le monde, la mémoire d’autres saveurs et d’autres lieux. Les fleurs de nacre, les pierres de couleur et les diamants qui décorent les cadrans de cette collection symbolisent les fleurs de quelques grands pays de référence : la Suisse, la France, l’Italien la Chine ou le Japon (chacune de ces nations est représentée par une couleur dominante). C’est une invitation à voyager selon son cœur, en choisissant son univers de mémoires et de cultures – le tout Swiss Made et soigneusement réalisé dans l’esprit de la haute joaillerie traditionnelle…

MB&F : Les disrupteurs de la montre cachent bien leur jeu…

Rigolez, rigolez, jeunes contempteurs de l’horlogerie trop classique, jeunes amoureux des « ovnis » de poignet et jeunes disrupteurs des codes classiques : un jour ou l’autre, vous en reviendrez aux bases de la tradition ! C’est ce qui arrive à l’équipe du laboratoire créatif MB&F (Maximilian Büsser andFriends), qui nous a régalé des montres les plus rupturistes qu’on ait pu imaginer au XXIe siècle, mais qui semble à présent vouloir se ranger sous la bannière des grands anciens. Le nouveau quantième perpétuel (affichage de la date, des jours, du mois et même de l’année, bissextile ou non, jusqu’au prochain siècle) pourrait ainsi passer pour une montre classique si on n’y repérait pas quelques réjouissantes « fantaisies ». Le nom de « Legacy Machine » est, en soi, un hommage à cet héritage mécanique assumé et même subsumé. La présence du balancier (ce qui fait « tic-tac ») au-dessus du mouvement – alors qu’il devrait y être intégré – est ici un indicateur très fiable de disruption mécanique, de même que quelques subtiles « spécialités » que les initiés repèreront dans la conception de ce mouvement « compliqué » qui n’a, en fait, rien de bien traditionnel. Ajoutons à ces facteurs la couleur verte de ce qu’il subsiste de ce cadran et le titane de ce boîtier : on aura compris que la nouvelle génération cache bien son jeu, mais qu’elle est en tout point digne de l’ancienne pour ce qui concerne les prix « à la suisse » [pour assurer, comptez six chiffres et jouez au loto !]…