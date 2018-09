Quand les étoiles colonisent les cadrans et quand le cœur a ses raisons : c’est l’actualité des montres en veille d’équinoxe

APPLE WATCH : La bombe à retardement anti-suisse…

Après avoir ciblé les geeks des nouvelles générations avec son Apple Watch connectée, Apple s’est hissé sur le trône de « premier-horloger-du-monde » (en valeur comme en volume) jusqu’ici monopolisé par les marques suisses. La nouvelle Apple Watch 4 cible maintenant les seniors de plus de 45-50 ans – qui sont, par hasard, les meilleurs clients des montres suisses et les plus conservateurs des consommateurs de montres traditionnelles. Pour les séduire, une arme secrète : des fonctions de surveillance cardiaque (une sorte d’électroencéphalogramme de poignet) capable non seulement de capter des données médicales précieuses, mais aussi de déclencher des alertes en cas de crise ou de chute.

Pour une population mondiale vieillissante et de plus en plus concernée par sa propre actualité cardiaque, cette Apple Watch 4 sera un précieux moniteur de santé en même temps qu’un terminal de poignet capable, bien sûr, de donner l’heure, mais aussi de relayer le téléphone et de stocker de la musique comme toute smartwatch digne de ce nom. Autant dire que l’horlogerie suisse, qui avait déjà pris de plein fouet l’irruption sur le marché de montres connectées qui avaient grignoté son entrée de gamme, se trouve désormais face à la concurrence d’une Apple Watch capable d’occuper les poignets des seniors pour la meilleure raison du monde : la santé et le mieux-être. Piège d’autant plus subtil que cette Apple Watch de nouvelle génération est légèrement plus grande que les précédentes (deux tailles : 40 mm et 44 mm), avec un écran tactile plus facile à lire et plus aisément « palpable » par des utilisateurs qui y voient moins bien et qui sont moins habiles. Le piège s’est refermé sur l’industrie horlogère traditionnelle, qui a du souci à se faire : mieux qu’une évolution, cette Apple Watch 4 est une révolution !

URWERK : La haute couture de la haute mécanique… Cette montre Swiss Made UR-111C n’est connectée qu’à sa propre hubris mécanique : elle a choisi de pas afficher l’heure avec des aiguilles, mais par un jeu très complexe de chiffres sur des cônes, des rouleaux et des cylindres. Si la lecture est un peu déroutante, elle devient vite intuitive, avec les heures « sautantes » à gauche, les minutes à la fois « traînantes » (à droite du boîtier) et « linéaires » (de face, en diagonale) et, enfin, les secondes « circulaires » sous capteur optique (l’effet loupe sur le dessus du boîtier). Le tout animé par une architecture complexe d’engrenages et de rouages qui se remontent à la main grâce au cylindre cannelé qu’on distingue sous le guichet horizontal des secondes. Autant de virtuosité mécanique, à la limite de la préciosité baroque, pour le simple plaisir de s’offrir, au poignet, une « machine » qui prend soin des heures comme son porteur prend soin d’elle : on voit clairement les minutes défiler sur leur rouleau central, ce qui avive la perception du temps qui passe. Le boîtier de style techno-industriel est adouci par une vraie science des courbes et des volumes, qui rend très portable cet exosquelette de poignet (42 mm x 46 mm en acier. Le grand choc, c’est quand même le prix, qui frôlera les 140 000 euros quand la UR-11C débarquera en France : l’horlogerie de science-fiction est tarifiée comme la très haute couture parisienne…

ICE-WATCH : le grand chic cosmique…

La conquête des étoiles n’est pas qu’une affaire de haute horlogerie suisse : Ice-Watch, la marque qui anime le mieux le segment des montres de mode accessibles, s’attaque aux profondeurs de la galaxie avec son Ice Cosmos dont le cadran est plus piqueté de cristaux Swarovki et d’étoiles dorées qu’une supernova en expansion. Quatre couleurs de boîtiers et de bracelets, en deux tailles (34 mm et 40 mm), avec des aiguilles et des bagues assorties autour du cadran qui se décline en quatre versions plus ou moins ornées de cristaux (sans jamais dépasser les 100 euros) : en tout, une collection de huit montres qui pourront affronter aussi bien les langueurs de l’automne que les fêtes de fin d’année…