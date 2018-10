Quand l’esprit français vient au carré et quand la nostalgie patine le sandwich : c’est l’actualité des montres avec le changement d’heure

Marque indépendante qui avait fait son entrée fracassante sur le marché dans les années 2000, Hautlence (anagramme de Neuchâtel) se ressource dans une approche moins disruptive sans pour autant renoncer aux marqueurs de son identité : les heures sautantes (affichées dans un guichet mobile qui se déplace à chaque heure) et les minutes séparées (ici, au centre) – le tout dans une architecture singulière, celle du boîtier « 16/9 » (style télévision) et celle d’une mécanique qui ne craint pas d’afficher sa structuration du temps qui passe. Cet affichage séquentiel de l’heure est inédit…

PANERAI : Une patine ivoirée très nostalgique…

Maintenant que la manufacture Panerai est entre d bonnes mains, après un sérieux passage à vide, on se prend à retrouver du plaisir avec ce style « militaire » éprouvé par près de huit décennies de bons et loyaux services. Cette Luminor de 44 mm de diamètre [ce qui reste portable] propose huit jours de « réserve de marche », soit un remontage manuel une fois par semaine et la possibilité de retrouver sa montre à l’heure si on ne la porte pas pendant quelques jours. On appréciera le cadran « sandwich » (creusé à l’emplacement des chiffres et des index) dont les composants luminescents, assortis aux aiguilles, ont la délicate teinte ivoirée et patinée des montres vintage. Nostalgie, quand tu nous tiens…