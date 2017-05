Quand les empereurs chinois jouent du pistolet et quand les guerriers optent pour le combat de nuit : c’est l’actualité des montres avec les saints de glace

FENDI : La course du renard contre les saisons

Ce « truc » en fourrure de renard arctique s’appelle un « glamy » : c’est une collerette amovible assortie à la couleur des pierres qui sertissent cette montre Fendi My Way (topazes vertes et nacre assortie ou nacre et topazes bleues, mais diamants pour tout le monde et bracelet ton sur ton). Avec ou sans « glamy », l’architecture galbée de cette montre Swiss Madeest au moins aussi audacieuse que l’affirmation de ses couleurs très arctiques – c’est le bleu des glaciers et le vert des forêts du grand nord, à l’instant précis où le long hiver se relâche pour un bref été.

LIP : Le câlin du cuir chic…

Pour une jolie surprise de Fête des mères en cas d’improvisation à la dernière minute, le bon choix sera cette année français : ce qui tombe bien puisque Lip, la marque emblématique de l’horlogerie française se relance, sur la base de ses icônes vintage puisque c’est le style qui rassure le plus nos contemporains.

Va donc pour cette Dauphine, star des années 1960, qui porte fièrement la mention « Besançon France » sur son cadran. Sa tenue de printemps est un cuir très chic de type « sellier », qu’on pourra très facilement changer grâce à des attaches rétractables – histoire d’assortir la couleur du cuir à celle de son sac à main ou de ses escarpins. Le prix (169 euros) est déjà, en soi, un vrai câlin (mouvement électronique)…

BELL & ROSS : Camouflage nocturne…

Le boîtier en céramique de cette BR03-92 de Bell & Ross est traité en noir mat antireflets, comme un avion furtif. Même ambiance commando nocturne pour le bracelet. Le cadran affiche un camouflage gris mat-noir mat, mais les aiguilles, les index et les chiffres sont revêtus d’un composé photoluminescent qui permet une lecture de l’heure très aisée de jour comme de nuit. Ce cadran reprend la tradition de la « double plaque » des anciens cadrans militaires – la plaque supérieure est découpée pour faire apparaître les chiffres et les index « en creux », grâce à la plaque inférieure luminescente. Cette montre Bell & Ross est par nature indétectable, mais elle se fait remarquer au poignet par la présence de son boîtier « instrumental » carré de 42 mm et l’indéniable virilité de sa personnalité. Tiens, à propos, c’est bientôt la Fête des pères…

JEKYLL & HYDE : Schizophrénie horlogère…

Le bien et le mal, le beau et le laid, le génie et la bêtise, le yin et le yang – mais aussi le Dr Jekyll et le Mr Hyde dont le cas étrange a été raconté par Robert L. Stevenson en 1886 : nos personnalités sont duales et nous ne savons pas toujours si nous sommes là où nous pensons être. L’amusante collection des montres Jekyll & Hyde – une jeune maison indépendante fondée par des vétérans de la montre suisse, qui ont décidé de ne plus se prendre au sérieux – témoigne de la double identité qui exprimerait ainsila complexité de notre présence au monde. Par leurs couleurs comme par leur style riche en contrastes, les montres expriment un goût très net de la différence, non sans d’inquiétantes citations gothiques : « Classic with a twist », diraient nos amis britanniques. Disons que c’est légèrement déjanté (environ 330 euros pour cette « Bloody »), mais on se rassurera en constatant qu’il n’y a qu’une seule et même heure affichée par la montre…