Quand le dragon annamite bouscule le Négus éthiopien et quand les géants de la Sibérie préhistorique liquident les heures : c’est l’actualité des montres de ce joli mois de mai

Bao Daï, l’ex-dernier empereur du Vietnam, aimait autant les belles femmes que les belles montres. Lors de son séjour à Genève pour les pourparlers de 1954, alors que les Français venaient de renoncer à leur empire colonial asiatique, Bao Daï avait demandé à Rolex de lui vendre la montre la plus rare et la plus précieuse jamais réalisée par la manufacture genevoise. Ce n’est pas ce genre de demande « impériale » qui aurait pu choquer la direction de Rolex, qui lui a donc livré, dans le palace où il résidait, une montre en or qui était à la fois la plus « compliquée » (en plus de l’heure, elle indiquait le jour, la date, le mois et les phases de lune) et la plus coûteuse de tout le catalogue, puisqu’il s’agissait d’une pièce unique au cadran serti de diamants. Léguée à son fils parce que c’était sa montre préférée, ce « triple calendrier » référence 6062 de Bao Daï – le Dragon de l’Annam – était une légende chez les collectionneurs, qui considérait cette montre comme la Rolex la plus « ultime » et la plus « absolue » à ajouter à leur collection. Atlantic-tac (21 avril) vous avait raconté, voici quelques semaines, le combat des empereurs qui se préparait pour les enchères de Genève, où seraient dispersées des montres ayant appartenu aux empereurs de trois continents et des trois derniers siècles : empereurs de la Chine, empereur Haïlé Sélassié d’Éthiopie, empereurs ottomans, tsars et tsarines russes, sultan de Brunei, familles impériales européennes et donc empereur du Vietnam. Le vainqueur de cette bataille géopolitique posthume est Bao Daï, dont la Rolex a dépassé les 5 millions de francs suisses (un peu moins en euros), sous le marteau d’Aurel Bacs qui opérait pour Phillips : c’est à ce jour la Rolex la plus chère jamais adjugée. La montre Patek Philippe d’Haïlé Sélassié n’a pas dépassé les 3 millions de francs, alors que celle du sultan de Brunei ne trouvait pas preneur à 6 millions de francs, pas plus que les mandolines horlogères des empereurs chinois ne trouvaient preneur à un million de francs pièce. Les empereurs ne sont plus ce qu’ils étaient…