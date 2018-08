Quand deux roues remontent la montre et quand le carré pratique le double jeu : c’est l’actualité des montres à un mois de l’automne

HEGID : Un corps de montre au cœur du temps...

Dans la série « Les nouveaux horlogers français ont du génie », retenez bien ce nom : Hegid. C’est une marque émergente, on ne peut plus tricolore (quoique riche en éléments suisses qui garantissent une vraie qualité), plutôt très bien pensée dans chaque compartiment du jeu (design, fabrication, packaging, distribution, communication) et axée autour d’un intéressant concept anti-patrimonial : la montre évolutive. La montre qu’on crée et qu’on recrée à l’infini, en changeant ses trois éléments principaux : le cœur (la « capsule temporelle » du bloc cadran, mouvement, aiguilles), le corps (la carrure de la montre : boîtier-lunette) et l’habit (le bracelet) : c’est assez malin, chaque amateur restant acteur de son style et maître de sa montre.

« La mode change, la mécanique reste, la montre s’adapte », explique Henrick Gauché, le fondateur d’Hegid. Évidemment, autant d’atouts se méritent et le prix moyen de 2 800 euros n’est pas trop câlin, mais il reste plus que décent pour la compilation des éléments et des détails qui expriment une vraie qualité. Une telle montre se mérite...

HERMÈS : Le carré qui cache son double jeu...

Quand une marque possède de solides identitaires, il devient très plaisant de jouer avec. Hermès pratique ainsi le double jeu avec son H emblématique : serti ou non serti, cadran pavé ou dépavé, laqué noir ou laqué blanc, horizontalement ou verticalement, 93 diamants dans un sens et 138 dans l’autre, H majuscule évident ou plus subtilement suggéré. Autant de variations graphiques qui ajoutent au charme d’une montre très espiègle, qui joue à cache-cache avec nos sens comme avec nos humeurs. Dans cette « Heure H » de rentrée, le mouvement est à quartz, le boîtier en acier et le bracelet à double tour. Ce sera la bonne copine de l’automne...

SILVANA : L’ovale aux galbes intelligemment maîtrisés... Quand elles veulent se donner la peine de redescendre sur terre, les marques Swiss Made sont capables de proposer des montres pas loin de la perfection à des prix qui ne sont pas ridiculement inflationnistes. Silvana est une très ancienne marque helvétique récemment relancée sur ce créneau de la qualité suisse raisonnablement tarifée. Cette Lady Barrel en acier (28 mm de large pour 39 mm de haut) propose ainsi une forme « tonneau » très originale par ses courbes délicatement étirées dont les angles gomment toute mièvrerie. On retrouve la même délicatesse dans le travail du cadran dont les chiffres et les index en or rose élégamment galbés créent un contraste appréciable avec le bleu profond dont les « sillons » créent une vraie dynamique. On exigera de vous moins de 1 000 euros pour cette montre automatique, qui est une des propositions féminines les plus intéressantes de cette rentrée. Exclusivité en prime, parce que la marque refuse de se galvauder sur tous les marchés...