Quand les couleurs africaines viennent aux joues des montres suisses et quand la belle Bella joue du diamant : c’est l’actualité des montres à la veille du changement de millésime

AUDACEONE : Des « petits Français » à ne pas perdre de vue…

Encore un joli coup joué par ces jeunes Français passionnés d’horlogerie qui ont acquis une expérience du métier dans (et avec) les manufactures, avant de lancer leur propre marque. Comme son nom l’indique, la première montre Square proposée par Audaceone est… carrée [le contraire aurait été choquant] et le concept très contemporain : d’abord par le choix de cette ligne carrée, dans laquelle on remarque un hommage respectueux au « style Richard Mille » [tous les jeunes créateurs horlogers rêvent d’être les « Richard Mille des années 2020 »] ; ensuite, par le choix des matériaux (titane, fibre de carbone, etc.) et des couleurs (noir, bleu mat) ; enfin par le choix du mouvement [ici, un Parmigiani Fleurier, exactement comme Richard Mille, ça doit être un hasard !].

L’addition finale – entre 6 000 euros et 7 000 euros – est un peu salée pour une marque qui se lance sur le marché, mais on disait la même chose de Richard Mille en 2001… On peut compter sur cette initiative Audaceone pour porter haut les couleurs de la haute horlogerie française en 2018 : notez bien le nom de cette nouvelle marque [coquetterie ultime et très générationnelle : elle n’apparaît pas sur le cadran, sinon par un « A » gravé sur la lunette à la hauteur de la couronne], on en reparlera l’année prochaine…