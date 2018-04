Quand les copains d’Arthur jouent les Transformers et quand les méduses nous médusent : c’est l’actualité des montres pour cette fin d’avril

ROGER DUBUIS : Les douze lames du grand mythe arthurien…

Tout le monde connaît les preux chevaliers de la Table ronde : en décembre 2012, Atlantic-tac vous avait déjà raconté comment la manufacture genevoise Roger Dubuis avait imaginé une montre dont les douze index horaires étaient les épées de ces chevaliersregroupés autour d’un cadran rond.

Cette montre Excalibur était d’autant plus impressionnante que ces chevaliers étaient micro-sculptés en trois dimensions dans un bloc d’or. Les paladins de la Table ronde sont de retour en 2018, mais dans une version contemporaine plus proche des Transformers que des héros de Chrétien de Troyes : ils ont été sculptés en low poly, une technique graphique qui évoque une pixellisation polygonale, avec un « maillage » triangulaire des formes [technique qui évoque les sculptures de l’artiste français Richard Orlinski, actuelle star de l’art marchand]. Les épées sont classiques, mais la table ronde de la légende arthurienne est ici nappée d’émaux grand feu dans un magnifique dégradé de bleu vitrifié. Attention, ne confondez low poly et low cost : ce chef-d’œuvre de la nano-décoration horlogère est tout de même facturé dans les 250 000 euros. Entre techniques d’imagerie informatique, culture de l’animation cinématographique et rétro-nostalgie des grandes légendes arthuriennes, cette Excalibur est un jouet de garçon pour néo-milliardaires anxieux de plonger leurs racines dans l’inconscient collectif des grands mythes européens…

CASIO : Une G-Shock ultra-tendance encore plus indestructible…

On peut raisonnablement admettre que la Casio G-Shock est la plus solide de toutes les icônes horlogères. Lancée voici un peu plus de trente ans, cette G-Shock a été inlassablement « déclinée » dans tous les matériaux : développée en partenariat avec la marque japonaise Porter, la nouvelle GMW-B5000 [les Japonais ont le chic pour trouver des noms très sexy à leurs montres !] reprend le style industriel des premières G-Shock, mais en acier, avec quelques secretsde fabrication qui la rendent encore plus indestructible. Très bien : elle est mise à l’heure automatiquement, à la fraction de seconde près, par les signaux radio-pilotes. Mieux : elle est connectée au smartphone de son porteur (Bluetooth). Mieux que mieux : elle est alimentée par l’énergie solaire. Prix public pour mettre à son poignet cette somme de hautes technologies : 1 200 euros. Succès garanti auprès des nouvelles générations milléniales…

LOUIS MOINET : À l’heure des grandes nébuleuses interstellaires…

Le premier rendez-vous spatial de l’histoire de l’humanité remonte au 17 juillet 1975, vers 19 h 20 : ce jour-là, en dépit de la « guerre froide » qui polarise le monde autour des intérêts de l’URSS et des Etats-Unis, le cosmonaute russe Alexeï Leonov déverrouille le panneau qui ferme l’écoutille d’accès de son Soyouz 19, arrimé à la capsule spatiale américaine Apollo. Poignée de main avec l’astronaute américain Thomas Stafford. C’est la première fois que deux Terriens se rencontrent dans l’espace extra-terrestre. La montre Skylink de Louis Moinet célèbre ce rendez-vous en évoquant sur son cadran la grand nuit cosmique (celle des nébuleuses de gaz et de poussières interstellaires), avec un souvenir émouvant : à trois heures, on remarque une sorte de microcapsule qui emprisonne un fragment de la toile qui a protégé la capsule Apollo lors de son retour sur Terre, mêlé aux fibres d’un gant du scaphandre russe Sokol K, qui est toujours employé aujourd’hui. L’horlogerie s’est élancée vers l’espace : elle n’est pas à la veille d’en redescendre…